The Accountant 2: Ben Affleck e Jon Bernthal in un vortice di azione e divertimento

Esce oggi al cinema con Warner Bros. Pictures Italia The Accountant 2, il sequel del film di successo del 2016 in cui Ben Affleck interpreta un contabile con molti talenti.

Che l'abbiate visto in sala o recuperato successivamente in streaming, il film The Accountant del 2016 dovrebbe aver incontrato i vostri gusti per più ragioni: Ben Affleck ne è il protagonista, è un action movie in stile hollywoodiano, parte da una premessa relativamente originale. La storia ci permette di conoscere, fin da bambino con alcuni flashback, un personaggio di nome Christian Wolff, una sorta di calcolatore vivente con una mente di gran lunga superiore alla media. Affetto dalla sindrome di Asperger e dunque incapace di relazionarsi a livello emotivo con altre persone, Wolff lavora sotto copertura come un qualunque commercialista, ma in realtà è il contabile di non poche organizzazioni criminali. Al Dipartimento del Tesoro si accorgono della sua esistenza e iniziano a dargli la caccia, ma i talenti di Wolff sono tanti e prevedono l'uso di armi, l'abilità nel combattimento corpo a corpo e doti strategiche estremamente efficaci.

A distanza di 9 anni, la storia di Christian Wolff continua con The Accountant 2, al cinema da oggi, 24 aprile, distribuito da Warner Bros. Pictures Italia. C'è un altro caso che coinvolge il "contabile", chiamato in causa da una vecchia conoscenza legata alle vicende del primo film. Per risolvere questo mistero, Christian stavolta ha bisogno di una mano e si allea con il fratello Brax. I due, insieme all'agente Marybeth Medina, scoprono una cospirazione mortale che li mette nel mirino di un'organizzazione criminale.

The Accountant 2: il cast del sequel

Ritorna naturalmente Ben Affleck nel ruolo di protagonista. Gli attori Cynthia Addai-Robinson e J.K. Simmons riprendono il lavoro con i rispettivi personaggi al Dipartimento del Tesoro, ovvero Marybeth Medina e Raymond King, mentre entra nel cast un nuovo personaggio di nome Anaïs interpretato da Daniella Pineda.

The Accountant 2, però, cambia natura per puntare sul buddy movie. Il personaggio di Brax, il fratello di Christian, acquisisce a tutti gli effetti un ruolo da co-protagonista in questo sequel, una scelte che permette allo sceneggiatore Bill Dubuque di esplorare più a fondo il rapporto fraterno. Christian e Wolff hanno caratteristiche e personalità agli antipodi e le scintille che derivano dalla loro collaborazione, tanto per i dialoghi quanto per le scene d'azione, garantiscono al film maggiore vivacità rispetto al precedente. Jon Bernthal aveva un ruolo più secondario per gran parte della storia del primo film, ma in questo sequel l'attore ha la possibilità di giocare insieme a Ben Affleck nella costruzione di una dinamica da buddy movie richiamando alla memoria i film degli anni 80 e 90.

The Accountant 2: tanta azione, tono più leggero e spazio alla commedia

L'atmosfera seriosa del film del 2016 si alleggerisce qui in questo sequel. Il personaggio di Ben Affleck rimanendo identico fa da traghettatore tra i due film che mantengono una continuità narrativa e stilistica, sempre con la regia di Gavin O'Connor, ma The Accountant 2 vuole offrire al pubblico un'esperienza diversa. L'azione continua a fare la parte del leone, stavolta mettendo a fuoco al contempo il lavoro di squadra tra i due fratelli con le frizioni esilaranti che ne derivano. Una scena di ballo country di cui si parla molto, per esempio, che non avrebbe trovato spazio nel primo film, qui diventa invece uno dei momenti più significativi del film.

The Accountant 2: trama e trailer del film

Quando un suo vecchio conoscente viene ucciso, lasciando dietro di sé il messaggio criptico "trova il contabile", Wolff non può fare a meno di iniziare le indagini per risolvere il caso. Rendendosi conto che sono necessari metodi più estremi, peraltro non legali, Wolff recluta il suo letale fratello per aiutarlo. In collaborazione con Marybeth Medina, scoprono una letale cospirazione, diventando bersagli di una spietata rete di assassini che non si fermeranno davanti a nulla pur di mantenere sepolti i loro segreti.