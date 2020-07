Tenet: spostata a data indefinita l'uscita americana

News Cinema

Probabilmente il film uscirà nei singoli paesi europei, ma al momento la pandemia non consente un'uscita globale. Ritardata di un anno l'uscita di The Conjuring 3.

Come era ormai ampiamente prevedibile data la situazione, Tenet di Christopher Nolan - il film su cui l'industria cinematografica americana contava per rilanciare le proprie sorti - non uscirà in Nord America, né il 31 luglio né il 12 agosto e non si sa ancora quando sarà possibile, anche se ovviamente si inizierà dalle città e dagli stati che per primi saranno usciti dall'emergenza coronavirus, che negli Stati Uniti - anche per le politiche negazioniste del governo - sta mietendo un numero spropositato di vittime.

Molto probabilmente dunque Tenet uscirà prima nei singoli paesi europei e non, in cui i cinema possono riaprire in sicurezza. La data di uscita italiana è ancora fissata al 26 agosto. Difficilmente in questo modo il film rientrerà dei costi che si aggirano sui 200 milioni di dollari.

"Il nostro scopo è sempre stato quello di assicurare le maggiori possibilità di successo ai nostri film" - ha dichiarato il presidente della Warner Pictures Toby Emmerich - "e anche di essere pronti a sostenere i nostri cinema partner con nuovi contenuti non appena potranno riaprire in sicurezza. Condivideremo presto una nuova data per il 2020 per Tenet, il film completamente originale e strabiliante di Christopher Nolan. Non lo trattiamo in modo tradizionale con una data di uscita globale e i nostri prossimi progetti di marketing e distribuzione terranno conto di questo".

Qualunque cosa questo voglia dire, potremmo essere tra i primi a vedere al cinema questo film tanto atteso, che dovrà ripensare tutta la sua strategia distributiva per arrivare al pubblico mondiale.

Tra i film di cui la Warner ha annunciato un rinvio anche l'horror The Conjuring 3, che viene spostato dall'11 settembre di quest'anno al 4 giugno 2021, mentre restano al momento confermate le date di Wonder Woman 1984 (2 ottobre) e Dune (18 dicembre).