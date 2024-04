Tango della vita: la toccante storia di Claudio e Ivana è in tour in diversi cinema d'Italia

News Cinema

Il film documentario su una coppia che combatte insieme il morbo di Parkinson è in tour in selezionati cinema italiani fino al 21 aprile.

L'11 aprile 1817 nasceva James Parkinson, il dottore che per primo riconobbe il morbo che porta il suo nome come condizione medica. La malattia degenerativa i cui sintomi ad oggi possono essere alleviati ma ancora non curati, colpisce solo in Italia circa 300 mila persone. Negli ultimi anni l'attenzione sul morbo di Parkinson è cresciuta, così come il lavoro degli scienziati e dei medici nella ricerca di una cura, grazie alla Michael J. Fox Foundation che da raccoglie fondi e li destina ai centri specializzati in tutto il mondo.

La Giornata Mondiale del Parkinson cade dunque l'11 aprile e a questo proprosito in alcuni cinema italiani sta circolando il film documentario Tango della vita. Il racconto segue la vita di Claudio e Ivana, un contadino e una sarta che vivono in una piccola cittadina in mezzo alla campagna a pochi chilometri da Cuneo. Sono appassionati ballerini di tango e hanno un grande sogno: ballare il tango a Buenos Aires. Claudio ha il Parkinson, una malattia neuro-degenerativa incurabile. Venti anni fa i dottori gli dissero che nell’arco di due anni sarebbe finito su una sedia a rotelle. Oggi Claudio non solo cammina e lavora nei campi, ma continua a ballare e si dedica a promuovere la ricerca sui benefici del tango per i malati di Parkinson. La storia di Claudio e Ivana ha ispirato il famoso compositore lettone Arturs Maskats a comporre un tango insieme alla star della fisarmonica Ksenija Sidorova. Ma proprio mentre il loro sogno di ballare a Buenos Aires sta per avverarsi, Claudio viene ricoverato in ospedale. Tango della vita è in programmazione questa sera a Roma al cinema Farnese alle ore 21. Al termine incontreranno il pubblico la regista Erica Liffredo e i due protagonisti Claudio Rabbia e Ivana Revelli.

"Conosco Claudio da quando sono bambina" spiega Liffredo che ha diretto il film insieme a Krista Burāne. "Negli ultimi cinque anni sono diventata una presenza costante nella sua vita con Ivana. Mi hanno accolta, dandomi pieno accesso alla loro vita di tutti i giorni, ai loro pensieri, paure e speranze. Sono con loro mentre vanno al lavoro, durante le visite mediche e il ricovero ospedaliero, e naturalmente nei momenti di ballo. Racconto le emozioni, le paure e i sogni di due persone che lottano e ballano per la vita. Il cambiamento delle stagioni, visto attraverso il lavoro nei campi, segna il passare del tempo. Rappresenta le stagioni della vita stessa, dalla scoperta alla lotta, dalla paura all’accettazione. L’incubo del Parkinson e il sogno dell’Argentina si alternano in un crescendo di paura e speranza, accompagnati dalla musica che Arturs Maskats sta scrivendo per loro".

Qui sotto una clip del film, più in basso il trailer.



Tango della Vita: Clip Ufficiale del Film - HD

Tango della vita: dove vedere il film documentario