Talenti da brivido. Dialoghi sull'horror italiano: lunedì 27 marzo all'Anica un incontro aperto a tutti

Un'iniziativa interessante per tutti gli appassionati di horror è stata organizzata da Sindacato Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) che raramente si occupa di cinema di genere. Si intitola Talenti da brivido. Dialoghi sul cinema horror e si svolgerà nella sala Anica di viale Regina Margherita 286 a Roma lunedì 27 marzo a partire dalle ore 18, con ospiti e proiezioni.

Il programma di Talenti da brivido

Per anni si è sperato nella rinascita del cinema horror italiano, una produzione che seguisse la scia lasciata tra gli anni Sessanta e Settanta da alcuni dei nostri maggiori registi e artisti. In un dialogo intergenerazionale tentiamo di raccontare l'horror contemporaneo italiano, invitando a parlare giovani e giovanissimi (Paolo Strippoli, Andrea Corsini, Federico Russotto), autrici nella loro maturità (Paola Randi) e un maestro come Pupi Avati. L'occasione per far dialogare tra loro generazioni e sguardi differenti, in grado di raccontare le angosce, i traumi, e le zone d'ombra della vita. Tra i partecipanti anche le produttrici Marina Marzotto e Giorgia Priolo. Nel corso dell’incontro saranno proiettati i film cortometraggi Reginetta (Italia, 2022) di Federico Russotto e Ferine (Italia, 2019) di Andrea Corsini. Entrata libera fino a esaurimento posti.

(foto da Piove, di Paolo Strippoli)