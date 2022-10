Sydney Sweeney sarà la nuova Barbarella

News Cinema

L'attrice di Euphoria Sydney Sweeney annuncia che interpreterà l'eroina spaziale Barbarella nel reboot del film con Jane Fonda.

L'attrice Sydney Sweeney, nota al pubblico per i ruoli in Euphoria e prossimamente in Madame Web della Marvel, interpreterà il ruolo iconico di Barbarella nel reboot del film del 1968 di Roger Vadim, con Jane Fonda nei succinti panni dell'eroina spaziale nata dai fumetti di Jean-Claude Forest.

Sydney Sweeney nuova Barbarella

A produrre la nuova versione di Barbarella è la Sony Pictures, anche se, con l'eccezione di Sydney Sweeney nel ruolo principale, come confermato dalla stessa attrice su Instagram, siamo ancora nelle fasi iniziali del progetto e non ci sono ancora regista, sceneggiatore e responsabili della produzione. Sweeney ha condiviso l'immagine del poster originale dell'epoca, a cui ha aggiunto la didascalia "è tempo di salvare l'universo". La giovane attrice è stata candidata quest'anno a due Emmy, per Euphoria e per la prima stagione di The White Lotus sulla HBO. Di un sequel, reboot o remake di Barbarella, che all'epoca non fu un successo al box office ma è diventato subito un pop movie di culto, specialmente per la performance della bellissima protagonista, si parla da anni e forse questa sarà la volta buona. Vedremo anche se troveranno ad affiancare a Sweeney un attore altrettanto affascinante del compianto John Phillip Law.