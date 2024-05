Sydney Sweeney diventa pugile: interpreterà Christy Martin in un nuovo film

News Cinema

Dopo Tutti tranne te, Madame Web e Immaculate, Sydney Sweeney ha scelto la sua nuova missione per il grande schermo: interpreterà la pugile Christy Martin in un nuovo biopic.

La carriera di Sydney Sweeney non accenna a fermarsi. Il 2024 è stato un anno di forti soddisfazioni per l’attrice di Euphoria, già apparsa al cinema ben tre volte. Una rom com, un film di supereroine ambientate nell’universo Sony-Marvel ed infine un film horror: così potremmo riassumere gli ultimi mesi di Sydney Sweeney, particolarmente interessata ad ampliare sempre più il repertorio sul grande schermo. Prossimamente la vedremo alle prese con un biopic incentrato sulla storia della pugile Christy Martin, una delle più grandi della storia degli Stati Uniti.

Dopo Tutti tranne te, Madame Web e Immaculate, Sydney Sweeney si prepara ad indossare i guantoni da boxe per interpretare una pugile. Presentato sul mercato di Cannes, il nuovo progetto con protagonista Sydney Sweeney ha già individuato il suo regista, David Michôd. Come specifica Deadline, il progetto è attualmente sprovvisto di titolo, ma avendo già individuato la sua musa ispiratrice ha quindi ben chiara la storia da raccontare. Trattandosi di un biopic, racconterà dell’ascesa di Christy Martin fino alla consacrazione come pugile più famosa d’America negli Anni ’90, soprannominata la Rocky al femminile dai produttori del film. La vita di Christy è cambiata un giorno del 1989, quando incontrò Jim Martin, suo manager prima e marito poi. Unica donna ad apparire sulla copertina di Sports Illustrated, Christy Martin ha conquistato una solida fan-base con il suo carisma sul ring. Il film si occuperà non solo della sua vita sotto i riflettori, ma anche della sfera privata mostrando pro e contro della fama, dall’affrontare i suoi demoni personali alle relazioni tossiche, includendo anche un attentato alla sua vita.

Secondo quanto riferito, l’idea sarebbe quella di avviare le riprese il prossimo autunno negli Stati Uniti. Sydney Sweeney non è estranea al mondo della boxe. Ai microfoni di Deadline, l’attrice protagonista ha raccontato di aver praticato kickboxing dai 12 ai 19 anni.

Non vedevo l'ora di tornare sul ring, allenarmi e trasformare il mio corpo. La storia di Christy non è leggera, è fisicamente ed emotivamente impegnativa, c'è molto peso da portare. Ma adoro sfidare me stessa. Christy Martin non solo ha legittimato la boxe femminile, ha superato gli stereotipi di genere e ha combattuto gli abusi emotivi, fisici e finanziari. Sono appassionata del mondo dei combattimenti, la storia di Christy fa luce sulla sua incredibile ascesa al vertice mentre mostra le lotte per la fama dietro le quinte. Mi sento obbligata a raccontare la storia di una donna che ha affrontato così tante avversità e non ha permesso che queste la sconfiggessero. È potente ed emozionante.