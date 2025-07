Superman: Mr. Terrific avrà un film tutto per sé? Un misterioso post su X scatena ipotesi e alimenta speranze

News Cinema

È bastato un post di un utente di X a proposito dei diritti sul personaggio di Mr. Terrific a far circolare la notizia di un ipotetico standalone sul supereroe interpretato da Edi Gathegi, che è uno dei personaggi secondari più riusciti del Superman di James Gunn.

Chi ha visto il Superman di James Gunn, e sono i moltissimi ad averlo fatto, si è reso conto che nel cinecomic ci sono altri supereroi, che non sempre si rivelano d'aiuto all'alter ego di Clark Kent, soprattutto nella prima parte della nostra storia. A combattere i cattivi che minacciano la Terra sono anche l’impulsiva Hawkgirl (Isabela Merced), il carismatico e sbruffone Green Lantern o Lanterna Verde (Nathan Fillion) e Mr. Terrific, che nell'economia della vicenda ha un discreto spazio e contribuisce alla comicità del film. Come sappiamo lo interpreta Edi Gathegi, che abbiamo visto in Twilight, nella serie tv Dr. House - Medical Division, nel film Gone Baby Gone e, nel ruolo del personaggio della Marvel Darwin, in X-Men - L'inizio.

Se oggi vogliamo parlare di Mr. Terrific è perché i DC Studios potrebbero presto renderlo protagonista, o magari coprotagonista, di un cinecomic. La notizia non è ufficiale ma decisamente da verificare, nel senso che si tratta di una supposizione di un utente di X che, in un post, ha scritto che la DC Comics ha rivendicato tutti i suoi diritti su Mr. Terrific, inclusi quelli di pubblicazione, distribuzione, merchandising e adattamenti multimediali. L'utente non ha specificato cosa abbia spinto la casa editrice statunitense specializzata nella pubblicazione di fumetti e non solo a mettere i puntini sulle i, ma essendo il fatto accaduto poco dopo l’uscita di Superman, magari significa che per il personaggio noto per la sua straordinaria intelligenza e la sua abilità nelle arti marziali, e che tanto è piaciuto al pubblico, è in serbo qualcosa di speciale.

Lasciateci dire che, pur essendo divertente e gradevole l'interazione fra Superman (David Corenswet) e Mr. Terrific, nel film di James Gunn ha conquistato la nostra simpatia anche Lanterna Verde, in primis per la sua capigliatura improbabile e per la considerazione che ha di sé, che fortunatamente cede il passo a una grande autoironia. E che dire del dolente Metamorpho, impersonato da Anthony Carrigan? Certo, Mr. Terrific appare in tutte e due le scene post credit. Inoltre Carrigan ha detto, tempo fa, di aver firmato un accordo multi-progetto con i DC Studios, il che significa che lo rivedremo. Qualcuno comunque suggerisce che la mossa della DC Comics possa essere un semplice monito a chi intende fare un utilizzo non autorizzato del supereroe, come a dire: "Giù le mani da Mr. Terrific!".

Ecco il post che ci ha fatto sperare in un glorioso futuro per Mr. Terrific. Sopra una Gif del personaggio, si legge:

Una piccola notizia succulenta. La DC Comics ha rivendicato, il 16 luglio 2025, la sua proprietà esclusiva dei diritti cinematografici di Mr. Terrific.

