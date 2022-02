Supereroi, su Prime Video il film con Jasmine Trinca e Alessandro Borghi

News Cinema

Dal 7 febbraio è disponibile su Prime Video in streaming Supereroi con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, diretto da Paolo Genovese. Storia di un amore che resiste epicamente al tempo.

È disponibile da oggi 7 febbraio in streaming su Prime Video in esclusiva l'ultimo film di Paolo Genovese, Supereroi con Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, storia di un amore che lotta per resistere al trascorrere del tempo. Il lungometraggio è stato scritto da Genovese con Rolando Ravello e Paolo Costella. Guarda Supereroi su Prime Video Supereroi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Supereroi, la trama del film con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca

Supereroi di Paolo Genovese narra di Marco (Borghi), insegnante di fisica, e Anna (Trinca), fumettista. Una coppia che in teoria non dovrebbe essere affiatata, perché lui ritiene che ogni cosa nell'esistenza possa essere spiegata dal principio di azione-reazione, mentre lei vive nel libero anticonformismo. La loro relazione comunque sopravvive, nonostante il trascorrere del tempo la metta alla prova, con gli inevitabili scontri, occasionali bugie e segreti mai confessati. Ci vuole molta forza per mantenere intatto un rapporto, superate le premesse iniziali, con l'evolversi degli animi e delle vite: chi ci riesce forse è un... supereroe. Il film mette a confronto due periodi della coppia, intrecciandoli, a distanza di dieci anni l'uno dall'altro.

