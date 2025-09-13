TGCom24
Super Mario torna al cinema: ecco il video che annuncia il titolo del nuovo film

Lo straordinario successo di Super Mario Bros. - Il Film, i personaggi e i mondi della Nintendo tornano al cinema con Super Mario Galaxy - Il Film. Guarda il video.

Super Mario torna al cinema: ecco il video che annuncia il titolo del nuovo film

Che Super Mario Bros. - Il Film, straordinario successo del 2023 che ha fatto impazzire i fan e incassato più di 1 miliardo e 360 milioni di dollari in tutto il mondo, avrebbe avuto un sequel lo sapevamo da tempo. Ora sappiamo anche come si intitolerà il nuovo film che riporterà sul grande schermo Mario, Luigi, Peach, Toad, Bowser, Donkey Kong e tutti gli altri immortali personaggi dei videogame targati Nintendo: lo sappiamo grazie al video che vedete qui di seguito, diffuso online poco fa. Il titolo è Super Mario Galaxy - Il Film, ispirato chiaramente al gioco Super Mario Galaxy pubblicato nel 2007 nella Nintendo per la sua Wii. Il film farà il suo debutto nei cinema di tutto il mondo nell'aprile del 2026, in tempo per festeggiare il 40° anniversario di Super Mario Bros. Secondo quanto dichiarato da Chris Meledandri, della Illumination, il film prenderà spunto non solo dall'omonimo videogame ma dall'intero universo di Mario.

