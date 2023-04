Super Mario Bros. - Il film: ecco il video della canzone "Peaches" anche in Italiano

News Cinema

Se avete visto anche voi il film in testa alle classifiche dei film più visti in mezzo mondo, starete canticchiando da giorni la canzone di Bowser. E per riascoltarla, e ancora, e ancora, e ancora, ecco qui il video di "Peaches" in italiano (c'è anche quello in inglese, e il testo).

Povero Bowser. Bello, esattamente, non è. Cattivo, lo è abbastanza. Abbastanza da essere il villain di Super Mario Bros. - Il film, il film animato targato Illumination e Nintendo che sta sbancando i botteghini di mezzo mondo, Italia compresa.

E però il povero Bowser, in fondo, tutto quello che fa lo fa, malamente, per amore. Per amore della bionda Principessa Peaches, che però gli preferisce, giustamente, il prode Mario.

Se avete visto il film, sapete di cosa stiamo parlando. E se avete visto il film starete anche voi canticchiando da giorni la canzone che si intitola appunto "Peaches" e che è l'inno d'amore intonato da Bowser alla donzella dei suoi sogni, destinata a rimanere tale.

Power ballad in stile Meatloaf, cantata nella versione originale da uno straordinario Jack Black, che ne è anche autore assieme ai registi di Super Mario Aaron Horvath e Michael Jelenic, e a Eric Osmond e John Spiker, "Peaches" sta facendo molto parlare di sé come possibile candidata all'Oscar 2024 per la miglior canzone, e il suo video nella versione originale ha fatto registrare milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni.

Ora il video in cui Bowser canta "Peaches" è disponibile anche in italiano, per il piacere vostro e dei vostri figli. Ecco qui di seguito:



Super Mario Bros. - Il Film: Il video ufficiale in italiano della canzone "Peaches", dalla colonna sonora del Film - HD

Se invece preferite la versione originale di "Peaches", cantata da Jack Black, eccola qui, seguita dal testo, per canticchiare meglio anche in inglese.





This one is for my one and only true love

Princess Peach

Peach, you’re so cool

And with my star, we’re gonna rule

Peach, understand

I’m gonna love you ’til the very end

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

I love you, oh

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

I love you, oh

Mario, Luigi, and a Donkey Kong too

A thousand troops of Koopas couldn’t keep me from you

Princess Peach, at the end of the line

I’ll make you mine, oh

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

I love you, oh

Peaches, Peaches, Peach, Peach