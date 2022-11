Super Mario Bros. Il Film: ecco il nuovo trailer in italiano!

News Cinema

Arriverà nei cinema italiani il 6 aprile 2023 distribuito da Universal Pictures Super Mario Bros. Il Film, il lungometraggio d'animazione prodotto da Nintendo e Illumination, ambientato nel mondo del famosissimo videogioco. Ecco il nuovo trailer ufficiale in italiano del film.

Dopo un primo teaser uscito qualche settimana fa, Super Mario Bros. Il Film si mostra ne primo vero trailer ufficiale in italiano. Prodotto da Nintendo, casa madre del popolarissimo omonimo videogioco, e dalla Illumination di Chris Meledandri, il nuovo film d'animazione scritto da Matthew Fogel (sceneggiatore del recente Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo) e diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, arriverà nei cinema italiani il 6 aprile 2023, distribuito da Universal Pictures.

Ecco il nuovo trailer ufficiale in italiano di Super Mario Bros. Il Film:



Super Mario Bros. - Il Film: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Super Mario Bros. Il Film: il cast vocale originale

Nella versione originale la voce di Mario è di Chris Pratt, Anya Taylor-Joy è la Principessa Peach, Charlie Day dà la voce a Luigi e Jack Black doppia Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.