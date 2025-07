Super Mario Bros - Il Film 2, Nintendo aggiorna sul sequel: "Siamo certi che sarà divertente"

News Cinema

Nintendo ha offerto un aggiornamento promettente in merito al sequel di Super Mario Bros - Il Film, garantendo lo stesso livello del precedente.

Super Mario Bros – Il Film ha conquistato il botteghino nel 2023, secondo soltanto a Barbie tra i film con maggiore incasso di quell’anno totalizzando ben 1,3 miliardi di dollari. Super Mario, però, ha comunque battuto un record importante, diventando l’adattamento cinematografico di un videogioco con il maggiore incasso di tutti i tempi. Non stupisce che Nintendo e Illumination abbiano prontamente avviato la realizzazione di un sequel (scelta che era stata già suggerita dalla scena post-credit del primo film). E, in occasione della recente assemblea generale annuale degli azionisti condivisa da Nintendo Giappone, è emerso un nuovo aggiornamento in merito al sequel.

Super Mario Bros – Il Film, Nintendo aggiorna sul sequel: “Siamo certi che sarà divertente”

Super Mario tornerà in azione al cinema con un sequel diretto che catapulterà ancora una volta i fan nelle sue lunghe ed emozionanti avventure coloratissime. Con una data d’uscita già fissata per il 2026 e la conferma del ritorno di Chris Pratt come voce protagonista nel cast originale, Super Mario Bros – Il Film 2 ha recentemente ottenuto un aggiornamento da aprte del game director di Nintendo nonché ideatore di Super Mario Shigeru Miyamoto e dal CEO di Illumination Chris Meledandri. In merito ai progressi del sequel, Miyamoto ha confidato di essere fiducioso: il film offrirà lo stesso livello di divertimento del precedente:

Sto coproducendo il film d'animazione basato sul mondo di Super Mario Bros. con Chris. Siamo arrivati a un punto in cui siamo certi che il nuovo film sarà un film divertente, quindi ne abbiamo annunciato l'uscita nelle sale per la prossima primavera. Questo è simile allo sviluppo di videogiochi: vogliamo lanciare qualcosa che siamo certi soddisferà i nostri consumatori. Dico sempre ai nostri team di "lavorare per il consumatore, non per il capo".