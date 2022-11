Sulla scia di Top Gun arriva Devotion: trailer del film sul primo aviatore afroamericano

News Cinema

Il primo trailer di Devotion ci riporta nei cieli dove ci aveva lasciato Top Gun: Maverick, ma stavolta è il 1950 e si tratta di una storia vera.

Un'altra avventura ad alta quota vi attende sul più grande schermo vicino a voi. Devotion è un un action storico ambientato nei cieli durante la guerra di Corea, nel 1950. Ispirato a una storia vera narrata nell'omonimo best-seller dello scrittore Adam Makos, il film racconta la drammatica vicenda dei due piloti Jesse Brown e Tom Hudner, interpretati da Jonathan Majors e Glen Powell. Sì, lo stesso Glen Powell che in Top Gun: Maverick troviamo nel ruolo di Hangman, ma è importante segnalare che è stato proprio l'attore a leggere il libro nel 2014 e a suggerire alla produzione Black Label Media di acquistarne i diritti, immaginando se stesso nel ruolo di Hurdner. Tutto questo dunque accadeva prima che Powell venisse scritturato per il film con Tom Cruise, girato infatti prima di Devotion.