Studio 666: Dave Grohl e i Foo Fighters nel trailer della scatenata commedia rock horror

Dopo il teaser trailer di qualche mese fa, è arrivato il full trailer di Studio 666, la commedia horror su una casa stregata, nata da un soggetto di David Grohl e interpretata dalla rock band dei Foo Fighters.

Che dire? Dopo le prime notizie e il teaser, aspettavamo con viva curiosità il trailer della rock horror comedy dei Foo Fighters Studio 666, e adesso che è arrivato non siamo affatto delusi, anzi! Il film, ricordiamo, è nato da un soggetto dello stesso Dave Grohl, che è anche protagonista con la sua band di un film che ricorda La casa di Sam Raimi e altri splatter degli anni Ottanta, con abbondanti dosi di umorismo. Il film uscirà in America il 25 febbraio e speriamo VIVAMENTE che qualcuno lo acquisti anche per la distribuzione italiana.

La trama di Studio 666

Come si vede nel trailer, la band dei Foo Fighters per registrare il suo decimo album sceglie uno studio di registrazione abbastanza bizzarro, lo Studio 666, che si trova in una villa isolata tra i boschi a Encino, legata a tragici avvenimenti nel mondo del rock. L'atmosfera si rivela da subito inquietante e si scopre che il luogo è un portale attraverso il quale possono arrivare nel nostro mondo malvagie creature soprannaturali. Dave Grohl viene posseduto da una di queste e gli altri membri della band sembrano destinati a diventare le sue vittime sacrificali... chi sopravviverà alla fine?



Il cast completo di Studio 666, diretto da BJ McDonnell, è composto da Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee, Whitney Cummings, Will Forte, Jenna Ortega, Leslie Grossman e Jeff Garlin.