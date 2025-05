Stealing Pulp Fiction: il trailer della commedia su due fan che vogliono rubare la pellicola di Quentin Tarantino

News Cinema

Pulp Fiction e Tarantino sono così popolari che è stata realizzata una commedia su una scalcinata banda che progetta di rubare la copia personale del regista. Ecco il trailer originale di Stealing Pulp Fiction.

Ecco un film che ci fa sentire vecchi... Pulp Fiction, considerato da molti un capolavoro di Quentin Tarantino e per quelli della nostra generazione cinefila in ogni caso leggendario, ha superato l'anno scorso la boa dei trent'anni e un giovane regista di cui non sappiamo nulla, Danny Turkiewicz, ha deciso di scegliere la pellicola in 35 millimetri del film, con cui probabilmente si è formato, come oggetto di un bizzarro tentativo di furto nella commedia con cui debutta, intitolata appunto Stealing Pulp Fiction. Questo intanto è il trailer originale del film targato Tribeca, che in America uscirà il 27 giugno.

Stealing Pulp Fiction: la trama e il cast

Stealing Pulp Fiction è proprio quello che vediamo nel trailer, che il regista ha tratto da un proprio cortometraggio, ovvero un gruppo di falliti intraprendenti, che insieme al loro eccentrico terapista escogitano un piano per rubare la copia di Pulp Fiction in 35 millimetri di proprietà personale di Quentin Tarantino, quando il film viene proiettato nel cinema di sua proprietà (che in realtà è il Beverly, mentre il regista ha girato al Gardena, dedicato alla riproposta di classici). Ovviamente per gli improvvisati rapinatori le cose si complicheranno in modo a dir poco...tarantiniano. Il cast è composto da Jon Rudnitsky e Cazzie David, che sono i superfan di Tarantino, col più famoso Jason Alexander, Karan Soni, Taylor Hill e Oliver Cooper. Non sappiamo cosa ne pensi il buon Quentin di questo omaggio.