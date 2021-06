News Cinema

State a casa: video intervista a Roan Johnson e ai protagonisti della black comedy

Mauro Donzelli di 30 giugno 2021

State a casa, un titolo che rimanda all'appello così tristemente familiare nei mesi di confinamento in casa per la pandemia. Una black comedy spiazzate diretta da Roan Johnson, che ce ne parla in questa video intervista insieme ai protagonisti Dario Aita, Giordana Faggiano, Lorenzo Frediani, Martina Sammarco.