Star Wars Rogue Squadron di Patty Jenkins riparte? La regista lo rivela

Ospite di un podcast, la regista Patty Jenkins ha detto di aver firmato per realizzare Star Wars Rogue Squadron proprio l'anno scorso, anche se il progetto si è fermato per gli scioperi. Ma non è più da intendersi cancellato. Sicuro al 100% nemmeno, però c'è la volontà di provarci e ci si crede.

Ricordate Star Wars Rogue Squadron? Il film incentrato sui combattimenti a bordo degli X-Wing fu annunciato a fine 2020, per la regia di Patty Jenkins, che poi lasciò il progetto per cause imprecisate, andando a lavorare presso la Warner Bros. sul poi cancellato Wonder Woman 3. Sembrava che quel film avesse fatto la tipica fine non dichiarata esplicitamente di altri progetti Lucasfilm legati allo Star Wars cinematografico, però al podcast Talking Pictures a sorpresa Patty ha rivelato di avere firmato di recente per tornare attivamente a sviluppare il film.

Star Wars Rogue Squadron, Patty Jenkins: "Farò una stesura, vedremo cosa succede"

Di Star Wars Rogue Squadron (da non confondere col videogioco Rogue Squadrons dell'EA) non si era saputo più nulla da circa due anni: noi stessi vi comunicammo che il film sembrava ufficiosamente cancellato. La dinamica degli eventi era curiosa: sembrava esserci intesa reale tra la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy e Patty Jenkins, regista di Wonder Woman e Wonder Woman 1984. Jenkins era anche motivata, per rendere onore al babbo pilota militare, come spiegò in un video ancora rintracciabile in rete. Poi il classico "development hell" dello Star Wars cinematografico degli ultimi anni: progetti annunciati ma poi impantanati (per divergenze creative?). Fatto sta che Patty era tornata alla Warner per Wonder Woman 3, a sua volta tuttavia cancellato dal nuovo corso dei DC Studios di Peter Safran e James Gunn. A quanto sembra, Rogue Squadron sta per provare a decollare di nuovo: non è detto che sia la volta buona, però qualcuno ci crede ancora. Ricordandovi che per ora The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau è l'unica uscita starwarsiana per il grande schermo al 100% confermata (si gira quest'anno, arriva nel 2026), leggiamo cosa dice Jenkins del suo film:

Quando ho lasciato Star Wars per fare Wonder Woman 3, pensavo che magari sarei tornata su Star Wars dopo quello. Abbiamo fatto un accordo di quel tipo, l'abbiamo avviato, ma pensavo che avrei fatto Wonder Woman. [...] Quello non si è più concretizzato, così la Lucasfilm e io ci siamo detti: dobbiamo dare concretezza a quest'accordo. E l'abbiamo fatto appena prima degli scioperi. Ora devo produrre una stesura di Star Wars e vedere cosa succede. Chi lo sa? [...] Hanno altri registi che stanno lavorando, al momento io sono tornata su Rogue Squaron e vedremo cosa succederà. Dobbiamo sviluppare qualcosa che renda molto contenti entrambi. [...] Star Wars è bellissimo, sono bellissime le emozioni che suscita, i temi che mette in gioco, specialmente nel momento in cui siamo. Star Wars arrivava dalla II Guerra Mondiale, no? Nasce da una metafora, parli con metafore, mi spiego? Ho sempre voluto fare un film sui piloti militari. È un mio sogno.