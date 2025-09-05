Star Wars, la spada laser di Darth Vader venduta all'asta a un prezzo record

News Cinema

La spada laser di Darth Vader, storico villain dell'universo di Star Wars, è stata venduta all'asta a un prezzo record.

La spada laser di Darth Vader è un oggetto ambito per qualsiasi fan di Star Wars e, ora, è stata venduta all'asta per una cifra astronomica, come rivela The Hollywood Reporter.

La spada laser in questione è quella impugnata da Darth Vader in Episodio V - L'Impero colpisce ancora e Episodio VI - Il ritorno dello Jedi. L'oggetto è stato venduto all'asta per la cifra di 3.654.000 dollari al Propstore di Los Angeles per l'Entertainment Memorabilia Live ed è diventato così il pezzo di maggior valore dell'universo di Star Wars mai messo all'asta. La lightsaber era stata impugnata da David Prowse, che interpretò Vader nella trilogia originale, e da Bob Anderson, sua controfigrua nei film. Il suo valore si aggirava tra il milione di dollari e i 3 milioni. "I veri oggetti di scena come la spada laser della trilogia originale sono estremamente rari e Propstore è onorata di presentare questo manufatto storico nel corso della vendita di settembre" aveva annunciato Brandon Alinger, direttore di Propstore, questa estate "è un pezzo degno delle migliori collezioni del mondo".

Si tratta anche dell'unica spada laser della trilogia originale di Star Wars a essere mai stata messa all'asta e questa vendita è avvenuta anche in occasione del 45°anniversario dell'uscita de L'Impero colpisce ancora. Prima della spada laser di Darth Vader, anche quella di Anakin Skywalker nella trilogia prequel (in cui il personaggio è interpretato da Hayden Christensen) è stata venduta per la cifra di 126.000 dollari, ma quella di Darth Vader ha raggiunto davvero una cifra record.

Nella stessa asta sono poi stati venduti la frusta e la cintura di Indiana Jones indossati da Harrison Ford (anche lui legato all'universo di Star Wars in quanto interprete di Han Solo nella trilogia originale e in Il Risveglio della Forza) nel film Indiana Jones e l'ultima crociata. I due oggetti sono stati venduti per il valore di 476.650 dollari. Da un'altra galassia invece è arrivato il flauto Ressikan del comandante dell'Enterprise Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) in Star Trek: Next Generation, venduto per 403.000 dollari.