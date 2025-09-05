TGCom24
Home | Cinema | News | Star Wars, la spada laser di Darth Vader venduta all'asta a un prezzo record
News Cinema

Star Wars, la spada laser di Darth Vader venduta all'asta a un prezzo record

Maria Castaldo

La spada laser di Darth Vader, storico villain dell'universo di Star Wars, è stata venduta all'asta a un prezzo record.

Star Wars, la spada laser di Darth Vader venduta all'asta a un prezzo record

La spada laser di Darth Vader è un oggetto ambito per qualsiasi fan di Star Wars e, ora, è stata venduta all'asta per una cifra astronomica, come rivela The Hollywood Reporter.

Star Wars, la spada laser di Darth Vader venduta all'asta per una cifra record

La spada laser in questione è quella impugnata da Darth Vader in Episodio V - L'Impero colpisce ancora e Episodio VI - Il ritorno dello Jedi. L'oggetto è stato venduto all'asta per la cifra di 3.654.000 dollari al Propstore di Los Angeles per l'Entertainment Memorabilia Live ed è diventato così il pezzo di maggior valore dell'universo di Star Wars mai messo all'asta. La lightsaber era stata impugnata da David Prowse, che interpretò Vader nella trilogia originale, e da Bob Anderson, sua controfigrua nei film. Il suo valore si aggirava tra il milione di dollari e i 3 milioni. "I veri oggetti di scena come la spada laser della trilogia originale sono estremamente rari e Propstore è onorata di presentare questo manufatto storico nel corso della vendita di settembre" aveva annunciato Brandon Alinger, direttore di Propstore, questa estate "è un pezzo degno delle migliori collezioni del mondo".

Si tratta anche dell'unica spada laser della trilogia originale di Star Wars a essere mai stata messa all'asta e questa vendita è avvenuta anche in occasione del 45°anniversario dell'uscita de L'Impero colpisce ancora. Prima della spada laser di Darth Vader, anche quella di Anakin Skywalker nella trilogia prequel (in cui il personaggio è interpretato da Hayden Christensen) è stata venduta per la cifra di 126.000 dollari, ma quella di Darth Vader ha raggiunto davvero una cifra record.

Nella stessa asta sono poi stati venduti la frusta e la cintura di Indiana Jones indossati da Harrison Ford (anche lui legato all'universo di Star Wars in quanto interprete di Han Solo nella trilogia originale e in Il Risveglio della Forza) nel film Indiana Jones e l'ultima crociata. I due oggetti sono stati venduti per il valore di 476.650 dollari. Da un'altra galassia invece è arrivato il flauto Ressikan del comandante dell'Enterprise Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) in Star Trek: Next Generation, venduto per 403.000 dollari.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Conjuring - Il Rito Finale: al cinema il quarto capitolo della saga che racconta gli ultimi brividi dei Warren
news Cinema The Conjuring - Il Rito Finale: al cinema il quarto capitolo della saga che racconta gli ultimi brividi dei Warren
Come ti muovi, sbagli, fra figli e cani: video intervista con Gianni Di Gregorio, Greta Scarano e Iaia Forte
news Cinema Come ti muovi, sbagli, fra figli e cani: video intervista con Gianni Di Gregorio, Greta Scarano e Iaia Forte
Madame Web, Kraven, Morbius, il CEO Sony sui flop: "Non si può più fare un film di supereroi brutto"
news Cinema Madame Web, Kraven, Morbius, il CEO Sony sui flop: "Non si può più fare un film di supereroi brutto"
I Peccatori, Machine Gun Kelly avrebbe potuto recitare in questo film: cos'è andato storto
news Cinema I Peccatori, Machine Gun Kelly avrebbe potuto recitare in questo film: cos'è andato storto
Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 5 Settembre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 5 Settembre, in prima serata
Ryan Reynolds e il documentario su John Candy: "Avrei dato tutto per incontrarlo, non li fanno più quelli come lui"
news Cinema Ryan Reynolds e il documentario su John Candy: "Avrei dato tutto per incontrarlo, non li fanno più quelli come lui"
Harrison Ford reciterebbe con sua moglie soltanto ad una condizione
news Cinema Harrison Ford reciterebbe con sua moglie soltanto ad una condizione
Street Fighter, svelate trama, cast e data d'uscita dell'adattamento del videogioco
news Cinema Street Fighter, svelate trama, cast e data d'uscita dell'adattamento del videogioco
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
The Next Three Days
The Nice Guys
Ready Player One
Piacere sono un po' incinta
Royal-ish: Principessa per Caso
Bagnomaria
L'isola delle coppie
Capitan Mutanda
The Son
Non aprite quella porta: l'inizio
Harriet
Il Processo Percy
Film stasera in TV