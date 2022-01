Star Wars, la scacchiera olografica è realtà, grazie a un fan

News Cinema

Ricordate la scacchiera olografica nel mitico primo Guerre stellari del 1977? Un fan l'ha ricreata, filologicamente. Pronti a sfidare Chewbacca?

Mentre gli appassionati di Star Wars riflettono sull'ultima puntata di The Book of Boba Fett, agli stessi farà piacere che la mitica scacchiera olografica dejarik, vista in Guerre stellari del 1977, sia diventata realtà... più o meno. Lo sforzo si deve curiosamente a un fan, che ha postato su Facebook la sua creazione. Il sempre attivo reparto merchandising della Lucasfilm / Disney sarà in ascolto? Si potrà migliorare?





Star Wars, è realtà la scacchiera dejarik del primo Guerre stellari

La scacchiera dejarik veniva mostrata nell'originale storico Guerre stellari del 1977, quando Luke e Obi-Wan salivano sul Millennium Falcon di Han Solo, e Chewbacca veniva sconfitto al gioco (suggerendo le conseguenze del disappunto di un wookiee!). Folgorato come tanti da quella sequenza, il fan Ian Martin, responsabile dell'account Dejarik Creations, ha mostrato quello che è riuscito a ottenere. L'illusione funziona solo da un'angolazione, ma il proiettore olografico montato alla base del suo modellino regge l'illusione a una prima e magari anche a una seconda occhiata. Certo, ora si tratterebbe di poter giocare e di poter reggere lo sguardo da altre posizioni. Ma se consideriamo che fino a qualche anno fa anche le Nike autoallaccianti di Ritorno al futuro Parte II sembravano impossibili...