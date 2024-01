Star Wars: all'asta la sceneggiatura di Harrison Ford, con appunti di George Lucas mai visti prima

News Cinema

La bozza della sceneggiatura di "Star Wars - Una Nuova Speranza", di proprietà di Harrison Ford, sarà presto messa all'asta a Londra. Un'occasione unica per scoprire segreti, appunti e idee che George Lucas non ha mai reso noti. La storia di questo script è davvero incredibile.

George Lucas , probabilmente, non era consapevole del modo in cui Star Wars - Una Nuova Speranza (1977) avrebbe cambiato per sempre la storia del cinema. Quel che è certo, è che al progetto ha dedicato tutto se stesso, scrivendo e riscrivendo storia, personaggi e dettagli. Un'inedita testimonianza del suo lavoro è la sceneggiatura originale di Harrison Ford. Si tratta di una delle prime bozze del lungometraggio, che sarà messa all'asta a Londra e che potrebbe contenere idee inedite ed originali del regista.

Già il titolo, Le avventure di Luke Starkiller, è indice di quanto quell'universo nato da zero sia mutato, fino al debutto nelle sale. L'occasione di scoprire quali scene o concept non hanno mai visto la luce in Una nuova speranza è fin troppo ghiotta. Nel corso degli anni, George Lucas ha svelato alcuni dei cambiamenti che ha apportato o intuizioni che ha scartato. Sicuramente, però, c'è ancora molto da scoprire. Chi sarà il fortunato collezionista che sta per entrare in possesso degli appunti segreti sull'Episodio IV?

La storia dello script di Harrison Ford è altrettanto interessante. Euronews ha reso noto che, nel 1976, Harrison Ford affittò un appartamento a Londra e lasciò lì, tra le altre cose, una bozza incompleta del primo film di Star Wars. Secondo le indiscrezioni, sul prezioso copione, oltre alle annotazioni di Lucas, ci sono anche un programma giornaliero e una nota scritta a mano da Ford.

L'asta si terrà il 17 febbraio a Excalibur Auctions e, stando alle previsioni, potrebbe incassare tra i 10.000 e i 15.000 dollari. La palla passerà poi alla persona che si aggiudicherà la preziosa posta in gioco. Sarà disponibile a condividere con i milioni di fans di Star Wars uno sguardo al flusso di idee che hanno portato alla nascita di un cult? Parliamo di una saga tra le più famose al mondo e scoprire 'come avrebbe potuto essere' è un'occasione alla quale è difficile rinunciare.

Sorge anche una riflessione. Qualora il contenuto della sceneggiatura di Ford venisse divulgato, portando alla luce spunti dimenticati, potrebbe fungere da ispirazione per i progetti successivi? Oppure, Lucas ha forse recuperato personaggi o scene scartate dall'archetipo per inserirle nei film realizzati negli anni successivi? Le domande sono tantissime e, forse, qualcuna avrà presto risposta. La speranza, dopotutto, è il filo conduttore del capolavoro del 1977, dunque è lecito confidare nella generosità del compratore.