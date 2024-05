Star Trek, William Shatner aperto a un ritorno del Capitano Kirk

News Cinema

Un po' per gioco, un po' seriamente, un pimpante William Shatner ormai ultranovantenne ha dichiarato di essere pronto a tornare come Capitano Kirk, magari con l'aiuto di un ringiovanimento digitale...

Rilassatevi, non è un annuncio, solo una volontà tra il serio e faceto: William Shatner, promuovendo il documentario You Can Call Me Bill, ha dichiarato alla testata canadese Global News che non si opporrebbe a interpretare ancora il mitico Capitano Kirk di Star Trek. Giunto alla più che veneranda età di 93 anni, il buon Bill non demorde e con ironia dice di avere già pronta una trama per giustificare una sua nuova apparizione... magari con un ritocco digitale... Leggi anche Star Trek 4 cambia ancora sceneggiatore, la Paramount non demorde

William Shatner, Star Trek: potrebbero clonare Kirk a partire dal suo cervello

È apparso l'ultima volta come attore in Senior Moment (al fianco di Christopher Lloyd), ora è al centro di un documentario dedicato alla sua leggenda, You Can Call Me Bill: William Shatner rimarrà per sempre il Capitano Kirk dell'Enterprise, nella serie tv classica Star Trek (1966-1969) ideata da Gene Roddenberry, e nei film derivati (1979-1991), con un'ultima apparizione in Generazioni (1994), dove incontrava il cast di Next Generation, capitanato da Patrick Stewart / Picard, poi il suo personaggio moriva. Nel corso degli anni Bill ha rimpianto a volte quella fine di Kirk, poi interpretato in versione "reboot" da Chris Pine: nello Star Trek del 2009 appariva persino il suo sodale Spock (Leonard Nimoy, all'epoca ancora vivo). Forse per questa ragione, all'ennesima sollecitazione da parte dei fan oltranzisti e ossessionati, ai quali rispose un leggendario "Fatevi una vita!" tanti anni or sono, adesso l'ultranovantenne Shatner reagisce e dice, tra il serio e il faceto:

Tornare è un'idea intrigante. È quasi impossibile, ma era un grande ruolo, scritto così bene, e se ci fosse una ragione non solo per un cammeo, se ci fosse una ragione genuina per far riapparire il personaggio, potrei prendere la cosa in considerazione. [Io sono testimonial della Otoy, compagnia specializzata] in una tecnologia che ti leva anni dalla faccia, in un film puoi apparire dieci, venti, trenta, cinquant'anni più giovane di come sei. [...] La trama potrebbe essere che c'è una compagnia che congela il mio corpo e il mio cervello per il futuro. Ecco qui il cervello congelato del Capitano Kirk! Vediamo se possiamo farlo tornare con un po' di sale, un po' di pepe, oh ma guarda: ecco il Capitano Kirk!