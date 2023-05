Spoiler alert - trailer italiano e data d'uscita del biopic con Jim Parsons

News Cinema

Spoiler alert - basato sulla struggente storia d'amore fra il giornalista Michael Ausiello e il suo compagno, Kit - ha finalmente una data d'uscita italiana. Scopriamo quindi qualche dettaglio del progetto.

Spoiler alert - struggente storia d'amore diretta da Michael Showalter - ha finalmente una data d'uscita italiana, ovvero il 1° giugno. A svelarla, il trailer italiano del progetto, rilasciato in queste ore da Lucky Red ed Universal Pictures International Italy - case di distribuzione italiane del lungometraggio. Nel cast Jim Parsons - indimenticato Sheldon Cooper della sit-com Big Bang Theory - e Ben Aldridge - apparso di recente in Bussano alla porta di M. Night Shyamalan.

Spoiler alert - Trama e cast del biopic di Michael Showalter

Tratto dal bestseller autobiografico di Michael Ausiello - adattato per il grande schermo da David Marshall Grant e Dan Savage - Spoiler alert segue l'appassionante storia d'amore fra il giornalista di spettacolo Michael (Jim Parsons) e il fotografo Kit Cowan (Ben Aldridge). Amore e perdita, gioia e dolore, umorismo e voglia di vivere si mescolano e confondono nel racconto del periodo più cupo di questa relazione:

Michael (Jim Parsons) e Kit (Ben Aldridge) vivono un’intensa storia d’amore da 14 anni. Grazie a Kit, Michael scopre la famiglia che non ha avuto da bambino, dai suoi genitori alla straordinaria cerchia di amici di Manhattan. E mentre Michael immagina che la sua vita si svolga come la trama di una delle sue commedie romantiche preferite, non può prevedere i cambiamenti che trasformeranno e rafforzeranno il loro rapporto.

Kit scoprirà infatti di avere un cancro molto raro, che gli concederà solamente undici mesi di vita, raccontati e documentati da Michael Ausiello nella sua autobiografia. Jim Parsons torna dunque ad affrontare il tema della malattia e della perdita dopo The Normal Heart - drama di Ryan Murphy incentrato sull'epidemia di AIDS agli inizi degli anni '80, con Matt Bomer, Mark Ruffalo e Julia Roberts. Al fianco dei due protagonisti, troviamo poi la leggenda di Hollywood Sally Field e Bil Irwin, nei panni dei genitori di Kit, Marilyn e Bob. A circa sei mesi dall'uscita americana - avvenuta il 2 dicembre 2022 - il pubblico italiano potrà quindi scoprire la straordinaria storia d'amore fra Michael e Kit, ritrovando sul grande schermo Jim Parsons - assente dalle scene dal 2020, quando ha preso parte a The Boys in the Band e alla serie Hollywood, targata Ryan Murphy e Ian Brennan - entrambi distribuiti da Netflix. Appuntamento dunque al 1° giugno.