Spike Lee ricorda il critico che difese Fa' la cosa giusta e attacca chi giudicò il film pericoloso

News Cinema

Ricevendo l'Ebert Director Award al TIFF, Spike Lee ha voluto onorare la memoria di Roger Ebert, che non ebbe paura del suo Fa' la cosa giusta del 1989, a differenza di altri critici americani che ne temevano addirittura la diffusione, in nome dell'ordine pubblico.

Ricevendo il premio alla carriera Ebert Director Award al Festival di Toronto, il regista Spike Lee è tornato a discutere di una questione che gli è sempre stata a cuore, legata in questo caso proprio al critico cinematografico al quale il premio è intitolato, il mitico Roger Ebert. A differenza di altri colleghi che rimasero spaventati dai contenuti del suo Fa' la cosa giusta, Ebert sostenne la sua importanza e il suo significato.





Spike Lee su Roger Ebert: "Nel 1989 a Cannes prese le mie difese"

A tanti anni di distanza, è facile dimenticare che un classico del cinema contemporaneo come Fa' la cosa giusta (1989) di Spike Lee, all'uscita e sin dalla sua presentazione al Festival di Cannes, suscitò un vespaio di polemiche. Peggio: ci fu chi negli Usa temette che la sola visione del lungometraggio avrebbe innescato rivolte delle comunità afroamericane, come quella mostrata nell'indimenticabile e drammatico climax. Rivolgendosi a Chaz Ebert, moglie dello scomparso Roger Ebert, considerato uno dei padri storici della critica cinematografica americana, Lee ne ha celebrato la memoria, ringranziandolo per aver saputo pensare fuori dal coro. Se siete curiosi, ecco la recensione originale di Roger Ebert di Fa' la cosa giusta.

Tuo marito è stato cruciale per la mia carriera. Era il 1989, a Cannes. Fa' la cosa giusta. Tuo marito mi sostenne. Perché c'erano dei figli di p- scusate il linguaggio... c'era chi scrisse che Fa' la cosa giusta avrebbe incitato i neri a rivoltarsi. Che il film non si doveva mostrare negli Stati Uniti. A meno che non l'avessero fatto uscire lontano dall'estate. Ma il grande Tom Pollock [vice presidente della Universal all'epoca, ndr] mi disse: "Spike, facciamo uscire il film il 30 giugno". La gente bianca vede film violenti in continuazione, mica poi esce e distrugge tutto. La lotta continua ancora, le regole del gioco non sono uguali per tutti, ma andremo avanti. È passato tanto tempo, il rancore uno dovrebbe lasciarselo alle spalle, ma David Denby e Joe Klein scrissero articoli sul New York Magazine dicendo "Pregate Dio che questo film non esca nel vostro quartiere". Dissero che il film avrebbe incitato i neri a distruggere le strade com'era accaduto a Detroit nel '77 o a Newark nel '68. Quindi grazie, perché lui mi sostenne, e dopo trent'anni siamo dalla parte giusta della storia.