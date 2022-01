Spider-Man No Way Home contro Belli Ciao al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Pio e Amedeo, primi a Capodanno al botteghino italiano del weekend, inseguono Spider-Man No Way Home che si ribadisce in vetta. Matrix Resurrections cede il passo anche a Me Contro Te Il Film: Persi nel tempo.

Le uscite di Capodanno hanno dato brevemente filo da torcere al potente Spider-Man No Way Home, che si è comunque ribadito primo al boxoffice italiano del weekend, con l'exploit però di Belli Ciao con Pio & Amedeo, in vetta proprio alla sua uscita, il primo giorno dell'anno. Ma vediamo quali sono i numeri.



Belli Ciao con Pio e Amedeo primo al boxoffice a Capodanno, nel weekend vince Spider-Man No Way Home

Spider-Man No Way Home ha vinto la corsa alla vetta per il primo weekend dell'anno al boxoffice, con 1.380.000 euro e un totale ormai stellare di 20.258.000, ben più alto persino della performance del passato Spider-Man Far From Home, in epoca pre-pandemica (ma il secondo atto uscì d'estate). Per un giorno però il Tessiragnatele è stato sfidato seriamente da Pio & Amedeo nel loro Belli Ciao di Gennaro Nunziante, perché a Capodanno, giorno dell'uscita, è stata la loro commedia il lungometraggio più visto, con 490.000 euro. Al termine del fine settimana Belli Ciao è stato però nuovamente scalzato dall'epopea Marvel-Sony, vincendo la medaglia d'argento e sfidandosi con i due film di cui parliamo qui in basso (usciti come questo il 1° gennaio), assestandosi più o meno su 1 milione di euro. Dopo il biglietto d’oro a Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, Belli Ciao si rivela quindi un altro successo commerciale per Fremantle.

Spider-Man No Way Home, nel frattempo, ha raggiunto quota 1.370.000.000 dollari d'incasso mondiale.



Matrix Resurrections sconfitto anche da Me Contro Te Il Film: Persi nel tempo