Spider-Man Brand New Day: torna Mark Ruffalo per Hulk?

Una voce raccolta dal sito Nexus Point vuole l'Hulk di Mark Ruffalo rientrare nel Marvel Cinematic Universe in Spider-Man Brand New Day. E non si tratterebbe solo di una comparsata, avrebbe un suo peso nella storia.

Spider-Man Brand New Day sarà nelle nostre sale nel luglio 2026, ma ora che il film è in lavorazione, si sprecano voci su quello che ci aspetta in questo ritorno di Tom Holland al marchio che gli ha dato la fama: un'ultima voce raccolta da Nexus Point News vuole la presenza del Bruce Banner di Mark Ruffalo nel cast del film firmato da Destin Daniel Cretton. La notizia in sé avrebbe un peso discretamente rilevante già se si trattasse di una classica comparsata in stile end-credits, ma invece a quanto pare i piani per il personaggio nel film sono più estesi di così. Cosa rappresenterà Hulk nel prossimo Spider-Man? Quando l'abbiamo visto l'ultima volta? Leggi anche Hulk, Mark Ruffalo aperto a un film tutto per l'eroe, ma lo vede difficile

Hulk alias Mark Ruffalo mentore di Spider-Man alias Tom Holland

L'ultima volta abbiamo visto Mark Ruffalo nei panni di Hulk nella serie She-Hulk Attorney at Law su Disney+ nel 2022, mentre al cinema era apparso nelle scene dei titoli di coda di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (2021). Da qualche tempo insomma si sono perse le sue tracce, anche se Ruffalo l'anno scorso aveva dichiarato di sognare un film da protagonista per il suo Bruce Banner, anche se ammetteva che, specialmente nella sua via di mezzo "Smart Hulk", il personaggio era produttivamente piuttosto costoso da gestire. La (forzata) coalizione Sony / Marvel Studios potrebbe però ovviare a queste remore economiche, tanto che in Spider-Man Brand New Day si vocifera ora di un Banner addirittura mentore scientifico di Peter Parker nella sua nuova vita, quasi a prendere il posto dello scomparso Tony Stark alias Robert Downey Jr. D'altronde, anche in She-Hulk il buon Smart Hulk ha sostenuto un protagonista, per cui questa collocazione narrativa del personaggio è collaudata e già pronta per i prossimi Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ammesso che le voci corrispondando a verità.

Questa notizia arriva dopo che già qualche giorno fa si era parlato di Scorpione, Boomerang e Lapide come cattivi di questo quarto assolo di Spidey con Holland. Naturalmente, anche in quel caso è tutto ancora da confermare. Spider-Man Brand New Day sarà diretto da Destin Daniel-Cretton, che prende il timone della serie dopo l'abbandono di Jon Watts, e vedrà nel cast Sadie Sink e Liza Colon-Zayas, ma i loro ruoli non sono stati svelati. La sceneggiatura è firmata da Chris McKenna ed Erik Sommers. Le riprese cominceranno a luglio.