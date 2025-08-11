TGCom24
Home | Cinema | News | Spider-Man: Brand New Day, arriva il video ufficiale delle acrobazie di Tom Holland sul set
Schede di riferimento
Spider-Man : Brand New Day
Anno: 2026
Spider-Man : Brand New Day
Tom Holland
Tom Holland
News Cinema

Spider-Man: Brand New Day, arriva il video ufficiale delle acrobazie di Tom Holland sul set

Cristina Migliaccio

Tom Holland è di nuovo in azione sul set di Spider-Man: Brand New Day e Sony Pictures ha condiviso una clip ufficiale sul dietro le quinte delle acrobazie di Peter Parker.

Spider-Man: Brand New Day, arriva il video ufficiale delle acrobazie di Tom Holland sul set

Sony Pictures ha condiviso una clip ufficiale del ritorno di Tom Holland sul set. Al via la produzione di Spider-Man: Brand New Day, un nuovo capitolo ambientato nel Marvel Cinematic Universe che questa volta ha riportato Peter Parker per strada, alle prese con una nuova minaccia. E la nuova clip condivisa dagli Studios rappresenta il primo giorno di riprese con Tom Holland nuovamente nel suo costume di scena, circondato dal supporto di fan e curiosi per le strade di Glasgow, in Scozia, trasformate provvisoriamente in strade newyorkesi.

Spider-Man: Brand New Day, gli Studios mostrano il video ufficiale dietro le quinte con Tom Holland

Tutto procede come previsto: le riprese di Spider-Man: Brand New Day hanno già catturato l’attenzione dei residenti, così come del web che non ha perso occasione di divulgare immagini e video trapelati dal set. Sony Pictures, però, ha pensato bene di coccolare i suoi fan con una breve clip da dietro le quinte che mostra i primi giorni di riprese con Tom Holland ancora una volta in azione. Insieme al regista Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), l’attore si aggira per le strade scozzesi con indosso il suo iconico costume da Spider-Man, impegnato in una scena esplosiva con tanto di carro armato. Nella clip, Tom Holland sfoggia il suo nuovo costume da supereroe e spiega: “Questo è il mio quarto giorno di riprese”.

Il primo giorno, però, hanno accolto anche il pubblico di curiosi: “È la prima volta che abbiamo avuto dei fan sul set per il primo giorno”, ha spiegato il protagonista nella clip, prima di indossare l’imbracatura e lanciarsi verso le acrobazie previste dalla scena con un carro armato in movimento. Non è chiaro contro chi Tom Holland dovrà vedersela in questa particolare scena. I dettagli relativi alla trama, del resto, ancora oggi risultano sconosciuti per cui non sappiamo contro chi dovrà vedersela. Tuttavia il cast ha aggiunto nomi interessanti di recente che potrebbero suggerire una pista: potrebbe trattarsi di The Punisher, di Scorpion o persino di Hulk?

Un dettaglio interessante è emerso da questa clip d’anteprima, oltre alle acrobazie di Tom Holland. Sul carro armato appare un disegno ricorrente, un simbolo che rappresenta una sorta di teschio rosso e demoniaco che potrebbe ricordare The Punisher, quando era diventato il Re degli Assassini per conto della Mano. O, ancora, potrebbe alluder ai Demoni Interiori di Mr Negative.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Spider-Man : Brand New Day
Anno: 2026
Spider-Man : Brand New Day
Tom Holland
Tom Holland
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Le Cronache di Narnia, le riprese sono ufficialmente iniziate: ecco i primi scatti dal set del film diretto da Greta Gerwig!
news Cinema Le Cronache di Narnia, le riprese sono ufficialmente iniziate: ecco i primi scatti dal set del film diretto da Greta Gerwig!
Dream Eater: il trailer di un nuovo e terrificante found footage presentato da Eli Roth
news Cinema Dream Eater: il trailer di un nuovo e terrificante found footage presentato da Eli Roth
Trap, Josh Hartnett è un serial killer su NOW
news Cinema Trap, Josh Hartnett è un serial killer su NOW
Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, Jamie Lee Curtis replica alla recensione negativa del Time: "Un po' troppo duri"
news Cinema Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, Jamie Lee Curtis replica alla recensione negativa del Time: "Un po' troppo duri"
Air Bud Returns, casting aperti per il Golden Retriever protagonista: requisiti e come candidarsi
news Cinema Air Bud Returns, casting aperti per il Golden Retriever protagonista: requisiti e come candidarsi
The Leading Man, John Cena e Kevin Hart protagonisti della nuova commedia Netflix
news Cinema The Leading Man, John Cena e Kevin Hart protagonisti della nuova commedia Netflix
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 11 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 11 Agosto, in prima serata
One Night Only, dal regista di Tutti tranne te una nuova rom com con Monica Barbaro e Callum Turner
news Cinema One Night Only, dal regista di Tutti tranne te una nuova rom com con Monica Barbaro e Callum Turner
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Radiofreccia
Un Giorno come Tanti
La Custode di mia sorella
50 volte il primo bacio
Fuori in 60 secondi
Mia Martini - Io sono Mia
Io sono leggenda
Scuola di polizia - Missione a Mosca
Enemy
Io, Caterina
Il trucido e lo sbirro
Labirinto d'amore
Film stasera in TV