Spider-Man: Brand New Day, arriva il video ufficiale delle acrobazie di Tom Holland sul set

Tom Holland è di nuovo in azione sul set di Spider-Man: Brand New Day e Sony Pictures ha condiviso una clip ufficiale sul dietro le quinte delle acrobazie di Peter Parker.

Sony Pictures ha condiviso una clip ufficiale del ritorno di Tom Holland sul set. Al via la produzione di Spider-Man: Brand New Day, un nuovo capitolo ambientato nel Marvel Cinematic Universe che questa volta ha riportato Peter Parker per strada, alle prese con una nuova minaccia. E la nuova clip condivisa dagli Studios rappresenta il primo giorno di riprese con Tom Holland nuovamente nel suo costume di scena, circondato dal supporto di fan e curiosi per le strade di Glasgow, in Scozia, trasformate provvisoriamente in strade newyorkesi.

Spider-Man: Brand New Day, gli Studios mostrano il video ufficiale dietro le quinte con Tom Holland

Tutto procede come previsto: le riprese di Spider-Man: Brand New Day hanno già catturato l’attenzione dei residenti, così come del web che non ha perso occasione di divulgare immagini e video trapelati dal set. Sony Pictures, però, ha pensato bene di coccolare i suoi fan con una breve clip da dietro le quinte che mostra i primi giorni di riprese con Tom Holland ancora una volta in azione. Insieme al regista Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), l’attore si aggira per le strade scozzesi con indosso il suo iconico costume da Spider-Man, impegnato in una scena esplosiva con tanto di carro armato. Nella clip, Tom Holland sfoggia il suo nuovo costume da supereroe e spiega: “Questo è il mio quarto giorno di riprese”.



Il primo giorno, però, hanno accolto anche il pubblico di curiosi: “È la prima volta che abbiamo avuto dei fan sul set per il primo giorno”, ha spiegato il protagonista nella clip, prima di indossare l’imbracatura e lanciarsi verso le acrobazie previste dalla scena con un carro armato in movimento. Non è chiaro contro chi Tom Holland dovrà vedersela in questa particolare scena. I dettagli relativi alla trama, del resto, ancora oggi risultano sconosciuti per cui non sappiamo contro chi dovrà vedersela. Tuttavia il cast ha aggiunto nomi interessanti di recente che potrebbero suggerire una pista: potrebbe trattarsi di The Punisher, di Scorpion o persino di Hulk?

Un dettaglio interessante è emerso da questa clip d’anteprima, oltre alle acrobazie di Tom Holland. Sul carro armato appare un disegno ricorrente, un simbolo che rappresenta una sorta di teschio rosso e demoniaco che potrebbe ricordare The Punisher, quando era diventato il Re degli Assassini per conto della Mano. O, ancora, potrebbe alluder ai Demoni Interiori di Mr Negative.