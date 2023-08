Spider-Man Across the Spider-Verse in Ultra HD 4K e Blu-ray dal 14 settembre, anche in edizioni da collezione

News Cinema

Il grande successo di Spider-Man Across the Spider-Verse sbarcherà da 14 settembre in edizioni fisiche da collezione Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd, anche in Steelbook o con card dedicata.

Con un incasso di 682.700.000 dollari nel mondo, Spider-Man Across the Spider-Verse - secondo capitolo di una trilogia che si è aperta con Spider-Man Un nuovo universo e si concluderà con Spider-Man Beyond the Spider-Verse - sbarcherà dal 14 settembre nelle sue edizioni fisiche digitali: gli appassionati potranno scegliere tra Ultra HD 4K (anche Steelbook), Blu-ray, dvd e alcune particolari versioni con card da collezione.



Spider-Man: Across the Spider-Verse: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Spider-Man Across the Spider-Verse, le edizioni fisiche digitali disponibili da settembre

Sono già preordinabili le edizioni digitali fisiche di Spider-Man Across the Spider-Verse, realizzato dalla Sony Pictures Animation nell'ambito del suo Sony's Spider-Man Universe, parallelo al Marvel Cinematic Universe. Diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, riprende la storia di Miles Morales, seguendolo ormai come studente al college: quando Gwen Stacy ricompare nella sua vita, Miles finisce trascinato nel cuore del Multiverso, dove si troverà contro centinaia di versioni differenti di Spider-Man. Il motivo del tilt è tutto da scoprire... e riguarda il destino del povero Morales. Il viaggio pirotecnico e coloratissimo intreccia elementi che riattraversano la storia editoriale di Spider-Man, sin dai primi numeri del 1962 firmati Lee-Ditko, per arrivare alla futuribile Terra di Spider-Man 2099.

Questo secondo film sarà disponibile in dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD con card da collezione. Alternativamete si potranno scegliere le edizioni speciali Steelbook 4K e Steelbook Combo (dvd+Blu-ray), tutte arricchite da sei card esclusive. Il lungometraggio è presentato nel formato cinematografico 2.39:1, con audio italiano 5.1 DTS HD-MA e inglese Atmos True HD 7.1.4. Acquista su Amazon Spider-Man Across the Spider-Verse in Ultra HD 4K Steelbook Acquista su Amazon Spider-Man Across the Spider-Verse in Blu-ray