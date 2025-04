Sonic, spin-off in arrivo oltre al quarto capitolo? La Paramount si starebbe muovendo in quella direzione

News Cinema

Secondo una voce captata da The Wrap, la Paramount è così contenta del successo di Sonic 3 - Il Film da valutare altri lungometraggi spin-off per il grande schermo, a parte Sonic 4 già ampiamente e prevedibilmente confermato.

Tenendo presente gli eccellenti risultati di Sonic 3 - Il film, tuttora il terzo più grande incasso per un film tratto da un videogioco, la lavorazione già annunciata di Sonic 4, sempre a cura di Paramount Pictures e SEGA, non ha stupito nessuno: il quarto atto sarà al cinema nel marzo 2027, come si sapeva. Stupisce leggermente di più la voce di spin-off cinematografici che si affianchino a quell'uscita, sullo spirito della serie Knuckles su Paramount+. La scommessa pagherà? E chi avrà la ribalta di questi altri film? Leggi anche Sonic 3 - Il Film, la recensione del terzo capitolo cinematografico, con Shadow

Spin-off di Sonic al cinema, dopo Knuckles in tv? La voce sembra credibile