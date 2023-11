Sometimes I Think About Dying: il trailer di una bizzarra romantic comedy con Daisy Ridley

News Cinema

Daisy Ridley, interprete di Rey in Star Wars: Il risveglio della Forza, è protagonista e produttrice di Sometimes I Think About Dying, una commedia bizzarra presentata al Sundance Film Festival. Ecco il trailer originale.

Se qualcuno si chiedesse cosa ha fatto dopo Star Wars: Il risveglio della forza la brava attrice britannica Daisy Ridley, interprete di Rey, può ritrovarla in Sometimes I Think About Dying, ovvero a volte penso alla morte, un film indipendente che è stato presentato con successo all'ultimo Sundance Film Festival, in cui l'attrice è una donna che mentre lavora sogna ad occhi aperti e pensa a modi interessanti di morire. Torneremo a parlarne dopo che avremo visto il trailer.

Sometimes I think About Dying; la trama e il cast

Somefimes I Think About Dying è una dark comedy con momenti surreali, almeno stando alle definizioni che ne ha dato la critica. Nel film, Daisy RIdley è Fran, che vive in un mondo tutto suo, pensando a modi originali di morire, sul posto di lavoro. Quando arriva un nuovo collega (Dave Merheje), Fran si rende conto che nella vita c'è altro, oltre alla sua inevitabile fine. Diretto da una donna, Rachel Lambert, alla sua seconda regia, il film è tratto da un cortometraggio della regista e interpretato anche da Meg Stalter, Parvesh Cheena, Marcia DeBonis e Brittany O’Grady, mentre Daisy Ridley è anche produttrice. In America Sometimes I Think About Dying arriverà al cinema il 26 gennaio.