Sognando Beckham, il sequel è ufficialmente in sviluppo!

Sognando Beckham ha lanciato la carriera di Keira Knightley e Parminder Nagra e tornerà con un sequel, che è già in sviluppo!

Il sequel di Sognando Beckham diventerà una realtà: ad annunciare che il film del 2002 che ha lanciato le carriere di Keira Knightley e di Parminder Nagra tornerà con un secondo capitolo è stata la regista Gurinder Chadha, come ha rivelato Deadline.

Sognando Beckham segue la giovane Jess Bhamra (Parminder Nagra), ragazza indo-britannica con l'amore per il calcio, a cui la famiglia conservatrice impedisce di perseguire il sogno di diventare una giocatrice professionista. A scoprire le sue abilità con il pallone è Jules Paxton (Keira Knightley), che dopo averla vista giocare la invita a unirsi alla sua squadra femminile per un provino. L'allenatore Joe (Jonathan Rhys-Meyer) resta impressionato dalla bravura di Jess e le chiede di diventare parte del team, nonostante il parere contrario del padre della ragazza. Pur di realizzare il suo sogno, Jess mente alla famiglia con la complicità della sorella Pinky (Archie Panjabi). Ma la bugia rischierà di essere rivelata quando la più importante partita di calcio del campionato verrà giocata proprio nello stesso giorno del matrimonio di Pinky.

Nonostante siano trascorsi più di 20 anni dal film, Gurinder Chadha non ha mai nascosto il desiderio di realizzare un secondo film, anche sulla scia del successo che il calcio femminile inglese ha avuto negli ultimi anni:

"Sono entusiasta di rivisitare i personaggi originali e far rivivere la storia e costruire sull'eredità che abbiamo contribuito a creare per il gioco femminile"

La regista ha anche aggiunto che tutti gli interpreti del cast originale sono pronti a ritornare e sono entusiasti che il sequel è in fase di sviluppo: "Sono consapevoli che un sequel è in sviluppo, ma ovviamente vogliono vedere una sceneggiatura prima di impegnarsi. Ma sono certa che tutti vorranno tornare". Le condizioni per il ritorno del cast originale, dunque, dipendono tutte dalla sceneggiatura, perché ognuno di loro è molto legato al personaggio che ha interpretato in Sognando Beckham e desidera un arco narrativo adatto e coerente. La decisione di realizzare un sequel era nell'aria da tempo, ma Gurinder Chadha ha rivelato che finché l'idea non ha preso forma nella sua mente, non si sentiva pronta a proporre l'idea per un secondo capitolo:

"Ora, però, sono ispirata, ho avuto questa idea solo un mese fa: è il mio chiaro desiderio riportare i personaggi al più presto possibile. Il calcio femminile è più competitivo, più eccitante e globale che mai. Per me è un onore ma esserne una piccola parte"

Il primo film era basato su una sceneggiatura scritta dalla regista insieme a Guljit Binda e al marito Paul Mayeda Berges: "Spero di scrivere anche il sequel con lui" ha dichiarato la regista "perché ha inventato alcune battute molto divertenti come ha fatto l'ultima volta".