So Cosa Hai Fatto: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo capitolo della serie slasher

Un'altra popolare serie horror dei decenni scorsi sta per tornare al cinema. Ecco trailer e trama del nuovo So cosa hai fatto, che uscirà in Italia il prossimo 16 luglio.

Nei prossimi mesi coloro che sono cresciuti a pane e slasher tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila hanno di che leccarsi i baffi: a maggio vedremo al cinema il revival della serie di Final Destination, Final Destination Bloodlines, il cui trailer è diventato il secondo trailer horror più visto di sempre; il 16 luglio, invece, tornerà nelle sale un'altra serie molto amata, quella nata nel 1997 con So cosa hai fatto, il film diretto da Jim Gillespie e scritto da Kevin Williamson, che si era ispirato a un omonimo romanzo per ragazzi della scrittrice Lois Duncan del 1973.

Quel primo film ebbe due sequel: Incubo finale, uscito già nel 1998, e Leggenda mortale, uscito diversi anni dopo, nel 2006, e mai andato in sala.

Il nuovo So cosa hai fatto, che mantiene il titolo dell'originale e vede il ritorno nei panni dei personaggi di allora di Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt, ha una trama che ricalca da vicino quella del film del 1997. Eccola qui:

Dopo aver causato inavvertitamente un incidente d'auto mortale, cinque amici nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il loro passato torna a tormentarli e sono costretti a confrontarsi con una terribile verità: qualcuno conosce quello che hanno fatto la scorsa estate ed è deciso a vendicarsi. Gli amici, perseguitati uno a uno da un assassino, scoprono che è già successo in passato e si rivolgono a due sopravvissuti del “Massacro di Southport” del 1997 per chiedere aiuto.

I giovani protagonisti di questo nuovo film sono Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Lola Tung e Nicholas Alexander Chavez. A dirigere c'è Jennifer Kaytin Robinson, anche autrice del copione insieme a Leah McKendrick e Sam Lansky. A questo punto non resta altro che aspettare il 16 luglio per sapere chi sarà questa volta l'assassino che prende di mira i protagonisti di So cosa hai fatto per punirli delle loro malefatte. Intanto, ecco il primo trailer e il teaser poster del film.

So cosa hai fatto: il primo trailer ufficiale del film