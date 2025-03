Final Destination Bloodlines: ecco il nuovo trailer ufficiale in italiano del film

News Cinema

Quattordici anni dopo il quinto e finora ultimo capitolo della saga, e a venticinque dal primo, seminale film, torna al cinema dal 15 maggio un nuovo e già attesissimo Final Destination. Ecco il nuovo trailer ufficiale in italiano di Final Destination Bloodlines.

Gli appassionati stanno già fremendo, in attesa del prossimo 15 maggio: perché la saga di Final Destination, durante quei primi anni Duemila in cui l'horror stava cercando di riprendersi dalla stasi e dallo smarrimento del decennio precedente, è stata un toccasana per i fan, e una manna per gli studiosi del genere, che in quei film hanno visto l'astrazione del sottogenere slasher, e lo smarrimento i timori con i quali si entrava nel nuovo millennio.

Ma, teorie a parte, questa serie di film in cui i giovani protagonisti finivano per lottare invano contro l'ineluttabilità della morte, che arrivava puntuale e determinata, e soprattutto in maniere decisamente ludiche e creative, ha fatto divertire tantissimo gli spettatori, che ne sono rimasti orfani dal 2011, anno in cui arrivò nelle sale il quinto capitolo. Ora, finalmente, e a un quarto di secolo dal primo Final Destination (che venne diretto da James Wan), la morte sta per tornare a colpire i protagonisti di un nuovo film della serie, che si intitola Final Destination Bloodlines e di cui potete vedere qui sotto il nuovo trailer ufficiale. Questa la trama del film così come nota finora:

Tormentata da un violento incubo ricorrente, Stefanie torna a casa dal college per rintracciare l'unica persona in grado di interrompere un ciclo mortale che coinvolge i membri della sua famiglia, e salvarli dalla macabra fine che inevitabilmente li attende.

Final Destination Bloodlines è diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky (autori del film del 2018 Freaks) a partire da una sceneggiatura di Guy Busick (sceneggiatore dei due nuovi Scream e di Abigail) e Lori Evans Taylor, anche autori del soggetto assieme a Jon Watts. Fanno parte del cast Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Rya Kihlstedt, Brec Bassinger e Tony Todd, che è tornato nei panni di William Bludworth, il misterioso becchino che è il personaggio ricorrente di tutta la saga. Questa è quindi l'ultima interpretazione dell'attore, che è morto lo scorso novembre e che era già malato durante le riprese di questo film.

