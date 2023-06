Sly: il primo teaser trailer del documentario Netflix su Sylvester Stallone

News Cinema

Arriva a novembre il streaming sulla piattaforma questo film che ripercorre la vita, la carriera e gli indimenticabili personaggi di questa vera e propria icona del cinema americano. Ecco il teaser trailer di Sly.

Dopo la docuserie in tre parti dedicata all'ex rivale Arnold Schwarzenegger, ecco che Netflix farà debuttare in streaming il prossimo novembre un documentario (film documentario, una parte sola) sul leggendario Sylvester Stallone. Si intitola Sly, e si presenta come "un documentario retrospettivo che offre uno sguardo intimo sull'attore-sceneggiatore-regista-produttore candidato all'Oscar, mettendo in parallelo la sua storia ispiratrice e i personaggi indelebili che ha portato in vita".

Non credo serva sapere altro per attendere il film con impazienza.

Ecco qui il primo teaser trailer di Sly, documentario Netflix su e con Sylvester Stallone.