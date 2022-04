Sing 2 in Blu-ray e Ultra HD 4K, la nostra intervista a Valentina Vernia, voce di Nooshy

News Cinema

In occasione della pubblicazione del cartoon Sing 2 in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con la ballerina Valentina Vernia, talent italiano dietro la voce della lince Nooshy... appunto ballerina!

Da oggi è disponibile anche in formato fisico digitale Sing 2, in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd: il musical cartoon dell'Illumination Entertainment presenta nella sua versione italiana la voce della ballerina Valentina Vernia, nel ruolo della lince Nooshy. Non a caso è una ballerina (di strada), in grado di risollevare il gorilla Johnny nel momento in cui la sua vocazione subisce il peggior colpo possibile. Abbiamo discusso con Valentina del film, dei suoi temi e dell'impegno inedito come doppiatrice.

Prima di leggere cosa ci ha raccontato, segnaliamo che i contenuti speciali di Sing 2 comprendono due spassosi cortometraggi animati inediti ("Riservato a Gunther", "Attrazione animale"), modalità "Canta Con Noi", attività varie come istruzioni per disegnare i personaggi e per abbandonarsi alle danze in compagnia di una coreografa, focus sui doppiatori originali, backstage con autori e animatori, scomposizione di alcune sequenze chiave. Acquista su Amazon Sing 2 in Blu-ray Acquista su Amazon Sing 2 in Ultra HD 4K

Sing 2, Valentina Vernia e la sua esperienza al doppiaggio del cartoon

Non lo conoscevo, però quando ho avuto la proposta lavorativa ho iniziato a parlarne con qualche amico, con qualche genitore... e qualsiasi persona lo conosceva! Mi son trovata a essere l'unica a non conoscerlo! Mi sono resa conto che era in realtà veramente popolare...

Ti posso dire la verità? Animali e non, credo di non aver mai pianto così tanto, proprio durante un film, in generale, non durante un cartone! Ho pianto come una pazza per ogni personaggio, perché ognuno raccontava una storia reale. Al di là del discorso dei talenti, anche tipo il rapporto con il padre che ha Porsha. Ci sono scene in cui sono morta per le lacrime. È supervero, assolutamente sì.

Quando sbatte, col gelato... io lì ho pianto! Ma proprio come una bambina, ho pianto anche quando Porsha, il personaggio doppiato da Jenny De Nucci, si stava esibendo sul palco, arriva il padre e lei, usando la frase di una canzone che stava cantando, dice "I can't hear you". Gli urla in faccia. Ho pianto come una scema, c'è questa ribellione verso il padre. "Non ti sento!" Oddio, che bello! Piango ancora.

Assolutamente. Quando il gorilla dopo prove e prove, in cui l'insegnante cattivo lo sminuisce, lo sgrida, lui esce, si guarda le mani, gli tremano, spacca lo skateboard, non si riconosce più, non si ricorda più chi è, non sa più cosa vuole fare... Mi ci sono trovata perché a volte ti demoliscono così tanto che non ti ricordi nemmeno più perché lo stessi facendo.

Soprattutto la danza, essendo mente e corpo, spesso ti porta a dei limiti che purtroppo vanno a mettere in dubbio proprio il motivo principale per cui tu lo stia facendo. Quando cominci a perdere dei colpi, non metti in dubbio solo quella specifica cosa, metti in dubbio tutta la tua passione. Va a toccarti un nervo molto più profondo. Fortunatamente mi ci sono trovata, perché è lì che capisci se vuoi davvero fare una cosa o no.

Non hai capito: io sono lei. Nooshy sono io! Il suo carattere, questo suo pensare agli altri, la sua carica, un po' grezzona, un po' ghetto... io sono così, una carica, la fan numero 1 dei miei amici, dei miei familiari, del fidanzato. Sono una fan, a prescindere.

Esatto, perché lui è smarrito e arriva Nooshy, da un mondo senza regole, quello della strada, per lei è un po' più semplice capire quale sia la chiave naturale, istintiva, per caricare una persona. Magari Johnny arrivava da mille batoste e regole, era in classe con quest'insegnante cattivo, quindi Nooshy, con la sua spontaneità e con la sua carica che vengono dalla strada, riesce a toccare il nervo più naturale che ci sia.

Aspetta, cerco di non fare quella che dice "Ma sono tutti i miei preferiti!" :-D La tenacia del koala, la sua fame, la sua sete, la sua determinazione mi hanno colpito molto, perché è un mondo in cui se ti fermi un attimo, la gente ti investe. Ma lui è stato veramente bravo e caparbio, voleva arrivare in un punto e ci è arrivato. Spesso mi ci sono trovata anch'io così: se ti poni un obiettivo, anche se decidi di diventare il Presidente degli Stati Uniti d'America, le cose arrivano. Se tu vuoi FARLO, ci riesci. È un personaggio che mi piace tanto, è spontaneo, ha un'energia genuina, pura.

Sì, fa tutto giusto, unisce questi talenti diversi, trova il bello e l'unicità in ogni personaggio. Davvero, non sto romanzando un cartone animato. Tra l'altro l'ho sognato stanotte il regista! Ho sognato che andavo da lui a dirgli: "Ti rendi conto che hai vinto!" Ma sul serio mi sono tanto affezionata a questo Sing 2, perché ogni personaggio non è scontato e ha tantissimo da insegnare.

Lui è un coach veramente incredibile. Non mi ha mai detto "No", mi diceva sempre "Perché non provi a fare...?" Si è comportato veramente, ora non voglio esagerare, ma come un padre che ti vuole stimolare a migliorare. Non ti dice che hai un limite. Non mi ha fatto sentire a disagio, ha compreso perfettamente che fosse la mia prima volta, senza però trattarmi come "una che lo sta facendo per la prima volta". Non è stato come dire "ruffiano": è stato forte, andava a toccare le debolezze in modo sano. Andava a sottolineare i momenti in cui magari la beccavo subito: "Brava, bravissima!" Noi artisti abbiamo anche un po' bisogno di questi complimenti, perché in realtà siamo i più insicuri al mondo, anche se sembriamo i più sfacciati. In realtà siamo tanto insicuri, e lui sicuramente dopo tanti anni di esperienza è riuscito a capire quest'insicurezza e a traquillizzarmi. Paziente, ma paziente da morire. Ha usato tutto il tempo che mi serviva, mio padre è testimone, era con me, si è innamorato di quell'uomo, ha parlato di lui per due mesi. Riusciva a far capire le intenzioni che ci dovevano essere, quando doppi. In pratica ho fatto un intensive di cinque ore, è riuscito a farsi volere bene come uno zio, è stato come aver fatto un mese di lavoro, con una persona così talentuosa. Essendo poi un doppiatore ha anche una voce che ti mette a tuo agio, è come se sentissi un film che va avanti mentre pulisci casa!

Assolutamente sì, becchi facile, perché la mia specialità è l'afro, e l'afro viene dalla terra, dall'Africa, da tutto quello che ricorda la natura. Quindi spesso quando devo ballare in un certo modo mi immedesimo in una scimmia, un gorilla, e anche in altri stili di danza... se ci sono stili di danza sul tacco devi immaginare di essere una pantera... Anche nello sguardo, nell'espressività... noi ballerini ci rifacciamo molto al mondo animale. Ho visto sì immagini di animali che mi lasciavano con la pelle d'oca, tipo i muscoli dei cavalli che si attivano quando corrono... so cosa intendi, sì. Ti dà quasi un senso di impotenza alcune volte. Come artista puoi solo provare a imitarli, rubare l'intenzione che a loro viene naturale, e per la quale noi ci dobbiamo sforzare.

"There's Nothing Holdin' Me Back". Come m'è rimasta impressa quella scena manco il Titanic!