Sick of Myself: il trailer della commedia non-romantica in arrivo dalla Norvegia

Debutta nei cinema italiani il 28 settembre con Wanted Pictures il film d'esordio di Kristoffer Borgli visto allo scorso Festival di Cannes. Ecco trailer e trama di Sick of Myself.

Già autore di alcuni apprezzati cortometraggi, il norvegese Kristoffer Borgli ha esordito nel lungometraggio con un film che è stato presentato in mondiale nella sezione Un Certain Regard all’ultimo festival di Cannes, dove è stato accolto con grande entusiasmo. Si intitola Sick of Myself, e in Italia lo vedremo dal prossimo 28 settembre, quando Wanted Pictures lo distribuirà nelle nostre sale.

Sick of Myself è una commedia sentimentale particolare, una storia d'amore malsano in cui si parla di invidia e narcisismo, con un concept elegante ed estremo allo stesso tempo. La trama vede protagonisti Signe e Thomas, coppia che vive una relazione malsana, dove i due sono in costante competizione tra loro. Quando Thomas inizia ad affermarsi come artista contemporaneo, Signe si lancia in un disperato tentativo di attirare l’attenzione su di sé, anche a costo della sua salute.

Ha dichiarato Borgli, regista e sceneggiatore:

Volevo realizzare una storia spiacevole nel modo più bello possibile; il tutto si è fortunatamente tradotto in un bellissimo ritratto di cose terribili.