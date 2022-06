She Will: le streghe son tornate nel bellissimo trailer dell'horror con Alice Krige e Malcolm McDowell

News Cinema

La IFC Midnight ha diffuso il trailer di She Will, debutto registico di Charlotte Colbert, con Alice Krige e la produzione esecutiva di Dario Argento. Da Hollywood alle highland scozzesi infestate da streghe.

Dario Argento, in veste di produttore esecutivo, ha tenuto a battesimo She Will, debutto registico di Charlotte Colbert, anche autrice della sceneggiatura con Kitty Percy, che uscirà nei cinema americani il 15 luglio e di cui è appena uscito il suggestivo trailer. Interpreti principali del film sono l'attrice sudafricana Alice Krige, che aveva interpretato proprio una strega in Gretel e Hansel, Kota Eberhardt, Malcolm McDowell e Rupert Everett.

She Will: da Hollywood alle streghe scozzesi

She Will racconta la storia di Veronica Ghent (Alice Krige), un'anziana attrice hollywoodiana tormentata dalle sue esperienze nell'ambiente, che si rifugia nelle highlands scozzesi con la sua infermiera (Kota Eberhardt), per recuperare la salute fisica e mentale, dopo un serio intervento chirurgico. Il luogo dovrebbe le sue proprietà curative alle streghe che un tempo vi furono bruciate, ed è lì che le cose iniziano a prendere una piega sinistra.

Accolto con entusiasmo dalla critica, She Will, horror femminile e femminista, ha vinto il Pardo d'Oro a Locarno come miglior opera prima e ha partecipato con successo a molti altri festival. Speriamo che questo basti a farlo approdare anche sui nostri schermi.