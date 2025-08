Sconosciuti per una Notte: una clip in anteprima esclusiva della romantica avventura parigina di una coppia per caso

News Cinema

Si incontrano per caso mentre la notte scende seducente nelle strade piene di fascino di Parigi. Una storia romantica diretta e interpretata da Alex Lutz al fianco di Karin Viard. Vi presentiamo una scena in anteprima esclusiva di Sconosciuti per una notte, al cinema dal 28 agosto con Wanted Cinema.

Capace di spaziare fra teatro e cinema, attore e autore, sceneggiatore e scrittore, Alez Lutz è un personaggio eccentrico nel panorama artistico francese. Vincitore sia del premio Molière per il teatro che del César per il cinema, ha diretto e interpretato, al fianco della sempre convincente Karin Viard, una storia romantica e appassionante, Sconosciuti per una notte.

Due cinquantenni incrociano casualmente i loro destini mentre si scontrano in un affollato vagone della metropolitana. Prima furiosi per un litigio e poi sempre più attratti l'uno dall'altra passeggiano e scoprono se stessi e una città che da sfondo speciale come Parigi.

Sconosciuti per una notte esce in sala il 28 agosto, distribuito da Wanted Cinema, racconta di due persone che si impossessano della notte, mentre la città si svuota e le avventure si susseguono. Continuano a camminare e non vogliono che la serata, ormai nottata, finisca veramente. Un interrogativo comincia a tormentarli: bisogna salutarci o rivederci?

Vi presentiamo in esclusiva e anteprima una scena di Sconosciuti per la notte, in cui i protagonisti iniziano a sentirsi giovani e a volersi imbucare in una festa di ragazzi.