Sciopero degli sceneggiatori, previste nuove trattative: una luce alla fine del tunnel?

È ufficiale: venerdì 4 agosto 2023 sono previste nuove trattative tra WGA, il sindacato americano degli sceneggiatori, e l'AMPTP, l'associazione dei produttori. Lo sciopero degli sceneggiatori potrebbe finalmente chiudersi... o ci sarà un nuovo muro contro muro?

Potrebbe fare meno scalpore del contemporaneo sciopero degli attori, nato peraltro proprio sulla sua scia, però quello degli sceneggiatori americani è partito prima: va avanti dal 2 maggio, ben due mesi, ma il sindacato degli sceneggiatori sta per incontrarsi di nuovo con l'associazione dei produttori statunitensi. La conferma ufficiale è arrivata. Come andrà il nuovo incontro? Di cosa si parlerà?

La WGA incontra i produttori ancora una volta, mentre lo sciopero prosegue

Lo sciopero indetto dalla Writers Guild Association (WGA), il sindacato degli sceneggiatori americani per cinema e tv, prosegue ormai ininterrotto dal 2 maggio, e alcune delle istanze hanno portato anche la SAG (Screen Actors Guild), il sindacato degli attori e delle attrici, a protestare per alcune delle stesse ragioni: numero di ore lavorative, durata degli impieghi, percentuali sulle visualizzazioni in streaming e uso indiscriminato dell'Intelligenza Artificiale. Il muro contro muro sembrava molto rigido, ma a quanto sembra è stata l'AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), l'associazione dei produttori, a compiere una nuova mossa.

La nota della WGA recita: "L'AMPTP, attraverso Carol Lombardini, ha contattato oggi la WGA per riprendere le negoziazioni venerdì [il 4 agosto mentre scriviamo, ndr]. Vi faremo sapere poco dopo l'incontro. Come abbiamo detto prima, non fidatevi delle voci. Ogniqualvolta ci saranno notizie importanti da condividere, ve le comunicheremo noi direttamente."