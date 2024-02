Scarlett Johansson scherza sugli Oscar mancati nella pubblicità per il Super Bowl

News Cinema

Tra le star presenti nei commercial proiettati durante gli intervalli del Super Bowl quest'anno c'è anche Scarlett Johansson che scherza sugli Oscar che non ha ricevuto in questo spot, in compagnia di alcune leggende del football americano.

Continuiamo con la divertente serie delle pubblicità per il Super Bowl, l'atteso match che conclude il campionato americano della National Football League, che si svolgerà domenica 11 febbraio tra i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. Dopo avervi mostrato Jason Momoa che canta e balla, oggi è il turno di Scarlett Johansson che fa una breve, autoironica comparsata nello spot di una celebre marca di dolciumi, al fianco di autentiche leggende della NFL come Dan Marino, Terrell Owens e Bruce Smith che non hanno mai vinto il Super Bowl. Sull'essere campioni mancati si basa infatti il messaggio del divertente spot. Eccolo qua sotto.

Scarlett Johansson e gli Oscar mancati

Nello spot i mancati vincitori ricevono un particolare anello (il Ring of Comfort, in pratica un anello di consolazione), creato coi dolciumi e lucidato col sospiro dei perdenti, che simboleggia quello che non hanno vinto nel Super Bowl. Scarlett Johansson si aggiunge al gruppo dicendo "ho perso due Oscar! Nello stesso anno!". L'attrice si riferisce al 2020, quando fu candidata sia per Storia di un matrimonio che per JoJo Rabbit, restando a mani vuote. A quel punto uno dei personaggi animati che ben conosciamo le offre un anello, dicendole "Non dire a Marino che te l'ho dato!".