Saw XI annunciato su Instagram quasi a sorpresa

News Cinema

"Quasi a sorpresa", perché dopo Saw X la saga si è mostrata molto in forma al boxoffice... e si può continuare. La Lionsgate su Instagram ha lasciato una data. Tutto criptico per ora. L'enigmista continua a metterci alla prova...

C'era davvero qualcuno che non si aspettava un Saw XI dopo il recente Saw X? L'unica ragione per cui s'interrompe una saga è se questa smette di essere lucrativa, e non è certo il caso: le trappole dell'Enigmista o dei suoi epigoni hanno una schiera di fan che assicura successi notevoli a queste piccole produzioni, così la Lionsgate ha scelto Instagram per un annuncio inequivocabile. C'è solo una data ed è tutto sommato molto vicina...





Saw XI arriva nel settembre 2024