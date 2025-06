Saw: metà dei diritti della saga acquistati da Blumhouse e i fan tornano a sperare

News Cinema

A quanto sembra, non tutto è perduto per i fan della saga horror di Saw, visto che Blumhouse ha rilevato i diritti di Twisted Pictures nell'intento di rilanciarla.

Ultimamente si è parlato parecchio del destino della saga horror di Saw, una delle più longeve del genere, visto che il previsto Saw XI è stato tolto dalle uscite precedentemente annunciate. Dopo il successo del decimo film, l'arrivo dell'undicesimo nei cinema americani era infatti previsto il 26 settembre, ma le cose si sono prolungate per oltre un anno, finché una fonte vicina alla produzione, ritenuta affidabile da Bloody disgusting, aveva dato il film come "dfinitivamente morto". Ma a quanto pare per i fan non tutto è perduto, visto che da Deadline Hollywood arriva la notizia che Blumhouse ha acquisito parte dei diritti di Saw dalla Twisted Pictures e sicuramente vorrà portare avanti la serie.

Saw: la rinascita?

Secondo Deadline, Blumhouse sta acqustando i diritti dai titolari della Twisted Pictures, Mark Burg e Oren Koules. Nel nuovo accordo resterebbe come partner la Lionsgate, che detiene il 50% dei diritti ed era entrata in conflitto con la Twisted, fino alla cancellazione di Saw XI e alla sospensione della saga..Sempre Deadline conferma che l'undicesimo capitolo non è in preparazione al momento, ma sicuramente l'acquisizione da parte di Blumhouse significa che rivedremo in futuro gli ingegnosi e orribili marchingegni di Saw al cinema. Oltretutto, Blumhouse è associata all'Atomic Monster di James Wan, che ha dato il via alla serie, e quindi le cose potranno solo migliorare.