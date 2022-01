SAG Awards 2022: le candidature per il cinema, clamorose esclusioni e sorprese

News Cinema

Il sindacato degli attori ha espresso anche quest'anno le sue preferenze per il lavoro dei colleghi candidandoli agli ambiti SAG Awards. Vediamo chi manca e chi, invece, ce l'ha fatta per quel che riguarda il cinema.

Il giorno dopo l'annuncio delle candidature dei SAG Awards, ovvero i premi della Screen Actors Guild, il sindacato degli attori americani che premia i propri colleghi, sono iniziati i dibattiti su esclusioni che hanno del clamoroso e su altrettante bizzarre inclusioni. E se il pubblico della tv seriale gioisce per l'apprezzamento del cast di Squid Game, quello cinematografico mugugna per l'esclusione ad esempio di Kristen Stewart, universalmente lodata per il ruolo di Lady Di in Spencer. Ma c'è di peggio: la candidatura di Jared Leto per House of Gucci, in una performance sopra le righe stroncata da critica e pubblico all'unanimità. Questo l'elenco completo delle nomination cinematografiche (semplifichiamo le varie nomenclature riportando semplicemente le classiche categorie) dei premi che verranno assegnato il 27 febbraio, in presenza, in una cerimonia che si terrà nello spazioso Barker Hangar di Santa Monica.

I CANDIDATI AI SAG AWARDS 2022 PER IL CINEMA

Attrice non protagonista: Caitríona Balfe (Belfast), Cate Blanchett (La fiera delle illusioni - Nightmare Alley), Ariana DeBose (West Side Story), Kirsten Dunst (Il potere del cane), Ruth Negga (Passing).

Attore non protagonista: Ben Affleck (The Tender Bar), Bradley Cooper (Licorice Pizza), Troy Kotsur (CODA), Jared Leto (House of Gucci), Kodi Smit-McPhee (Il potere del cane).

Attrice protagonista: Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye), Olivia Colman (La figlia perduta), Lady Gaga (House of Gucci), Jennifer Hudson (Respect), Nicole Kidman (Being the Ricardos).

Attore protagonista: Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (Il potere del cane), Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!), Will Smith (Una famiglia vincente - King Richard), Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Miglior cast cinematografico: Belfast, CODA, Don’t Look Up, House of Gucci, Una famiglia vincente - King Richard.

Miglior reparto stuntmen: Black Widow, Dune, Matrix Resurrections, No Time to Die, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.