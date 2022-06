Ryan Grantham, attore in Riverdale e Diario di una schiappa, dopo la madre voleva uccidere il primo ministro canadese

News Cinema

Ex attore bambino, il 24enne canadese Ryan Grantham, apparso in serie come Riverdale e film come Diario di una schiappa, in carcere per aver ucciso la madre, progettava l'omicidio del primo ministro canadese Justin Trudeau.

La parabola di molti attori bambini è spesso triste, quando crescono, ma poche sono agghiaccianti come quella di Ryan Grantham, attore canadese oggi 24 enne che col suo adorabile faccino è apparso in film come Diario di una schiappa, Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo di Terry Gilliam (dove era Anton, il personaggio di Andrew Garfield, da piccolo) e, più cresciuto, in serie come iZombie, Supernatural e Riverdale (foto). Due anni fa l'attore è stato arrestato per aver ucciso la madre, è in attesa di sentenza per omicidio di secondo grado e nell'occasione si è scoperto che aveva anche un piano per assassinare il primo ministro canadese Justin Trudeau.

Ryan Grantham: da attore a killer

Ryan Grantham ha iniziato a recitare all'età di 9 anni ed aveva all'attivo, fino all'arresto, 37 crediti tra film e serie tv. Il 31 marzo 2020 ha ucciso la madre Barbara Waite, di 64 anni, mentre questa si trovava al pianoforte, con un colpo di pistola alla nuca. Attualmente è sotto processo per omicidio di secondo grado. Durante il processo, però, sono emersi nuovi inquietanti particolari sul giovane: intanto che nei giorni precedenti aveva pianificato e provato l'omicidio della madre, aveva realizzato un video ore dopo in cui ne mostrava il corpo, e il giorno successivo aveva caricato nell'auto tre pistole, munizioni, 12 bottiglie Molotov, attrezzatura da campeggio e una mappa con indicazioni per raggiungere il Rideau Cottage in Ottawa, residenza del premier, ed era partito con l'intento di uccidere il primo ministro canadese Justin Trudeau. Fortunatamente, strada facendo Grantham ci aveva ripensato ed era invece andato a costituirsi alla polizia di Vancouver.

La perizia psichiatrica su Ryan Grantham parla di un periodo di forte depressione antecedente al matricidio, di un incontrollabile impulso a commettere violenza e a uccidersi. Secondo le sue affermazioni, avrebbe ucciso la madre "per risparmiarle la vista degli atti violenti che avrebbe commesso". La sentenza per questa terribile vicenda è attesa per mercoledì prossimo.