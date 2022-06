Ryan Gosling è Ken nella sua prima foto da Barbie

News Cinema

La Warner rivela la prima foto di Ryan Gosling nei "panni" del bambolotto Ken in Barbie e il risultato è... beh, giudicate voi.

Tra tutti i film che usciranno (in America) nell'estate del 2023, Barbie è un po' l'oggetto misterioso. Diretto dalla beniamina del cinema indipendente (e non solo) Greta Gerwig, il film che porta al cinema in carne e ossa i giocattoli Mattel, con Margot Robbie nel ruolo di Barbie e Ryan Gosling in quello di Ken, desta molta curiosità. Ancora di più dopo le reazioni su internet dei fan nel vedere la prima foto di Gosling nei "panni" del bambolotto biondo e palestrato.

Ryan Gosling è Ken

Dunque eccolo qua, il protagonista di Drive e La La Land, trasformato in una bambola in carne ed ossa. Hollywood Reporter cita in proposito una citazione attribuita a Ryan Gosling: "Tutti i miei personaggi sono io. Non sono un attore così bravo da diventare un personaggio". Che dunque dentro di lui ci sia anche un po' di Ken?

Nel cast di Barbie, ricordiamo, ci sono anche America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera, Rhea Perlman e Will Ferrell. Il film è in fase di sviluppo da ben 8 anni e ha subito molti cambiamenti: inizialmente avrebbe dovuto essere interpretato da Amy Schumer, o da Anne Hathaway, mentre alla regia si sono alternate nel tempo Alethea Jones e Patty Jenkins, prima dell'arrivo di Greta Gerwig.