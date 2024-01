Ryan Coogler e Michael B. Jordan: è un film di vampiri il progetto misterioso!

News Cinema

Si è scatenata una guerra di offerta intorno al progetto misterioso che riunisce Ryan Coogler e Michael B Jordan e adesso almeno si sa che è un film di vampiri, pure assai costoso...

Due giorni fa avevamo dato la notizia di un film misterioso, di genere, non si sapeva ancora se horror o sci-fi, che avrebbe riunito il regista Ryan Coogler e il protagonista Michael B. Jordan dopo il debutto congiunto, seguito dal successivo Creed e i due Black Panther. Ancora non si sapeva nulla in proposito, se non che produttori e agenti facevano la coda per andarlo a leggere "in loco". Bene, ormai è stato svelato il mistero: si tratta di un film di vampiri, dal budget, piuttosto consistente, di 90 milioni di dollari.

La guerra di offerte per il vampire movie di Coogler/Jordan

Secondo quanto riporta Deadline, Sony, Warner Bros e Universal sono in gara per aggiudicarsi il film di Coogler e Jordan, che ha il più che rispettabile budget, per un film di vampiri, di 90 milioni di dollari. Il sito aggiunge: "La sceneggiatura di Coogler è un film di genere in costume e un vero progetto stellare per Jordan": A questo punto, se prima eravamo curiosi, adesso aspettiamo non vediamo letteralmente l'ora di saperne di più!