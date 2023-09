Russell Brand: YouTube sospende la monetizzazione del canale del comico in seguito alle accuse di violenza sessuale

News Cinema

In seguito all'inchiesta per violenza sessuale che sta coinvolgendo Russell Brand, YouTube ha sospeso la monetizzazione del suo canale: "ha violato le nostre regole sulla responsabilità dei creatori di contenuti":

Vi avevamo riferito in questo articolo dell'inchiesta concertata da alcuni media britannici sulle denunce di quattro donne per violenza sessuale portate al comico Russell Brand e riferite a dieci/vent'anni fa, quando era al massimo della fama. Secondo l'attore, che è un appassionato di cospirazioni, si tratta di un complotto contro di lui per via delle sue scomode affermazioni, e respinge ogni accusa ammettendo la promiscuità ma insistendo sul fatto che i rapporti fossero consensuali. Intanto, però, YouTube, dove è titolare di un canale molto popolare, ha preso provvedimenti sospendendo ogni guadagno dalle visualizzazioni dei suoi video.

"Se il comportamento di un creator al di fuori della piattaforma danneggia i nostri utenti, impiegati o ecosistema, prendiamo provvedimenti", ha dichiarato un portavoce di YouTube oggi ai media inglesi. Secondo la società, Russell Brand avrebbe violato "La politica della responsabilità dei creatori". Considerando che il canale YouTube di Brand ha sei milioni e seicentomila abbonati, non è un danno da poco vietargli di incassare i ricavi delle visualizzazioni. Intanto Scotland Yard ha dichiarato in merito alle pesanti accuse di cui vi abbiamo riferito ieri: "Siamo a conoscenza delle inchieste del Sunday Times e di Dispatches su Channel 4 sulle accuse di violenza sessuale. Sabato 17 settembre abbiamo ricevuto denuncia di un'aggressione sessuale che sarebbe avvenuta a Soho, nel centro di Londra, nel 2003. Gli agenti sono in contatto con la donna e le forniranno assistenza". Ovviamente, in attesa dello svolgimento degli eventi, gli show dal vivo inglesi di Brand sono stati annullati e l'editore Bluebird ha detto che non pubblicherà più suoi lavori.