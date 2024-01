Runner: Matilde Gioli e Francesco Montanari giocano al gatto e al topo nel trailer in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Arriva al cinema l'8 febbraio, distribuito da Plaion Pictures, Runner, un thriller d'azione di Nicola Barnaba con protagonisti Matilde Gioli e Francesco Montanari. Vi facciamo vedere in anteprima esclusiva il trailer, immergendovi in una notte in cui fermarsi e dormire equivale a morire.

Ha pensato alle eroine di John Cameron il regista Nicola Barnaba quando ha inventato il personaggio di Lisa, una ragazza forte, determinata e soprattutto innamorata del cinema che lavora come runner sul set di un film. Lisa ha una serie di compiti da svolgere, tra cui fare da autista all'attrice Sonja. E proprio Sonja, anche se involontariamente, costringerà Lisa a giocare al gatto e al topo con un misterioso tipaccio che vuole ucciderla. Lisa naturalmente è il topo, ma è agile, veloce e intelligente e, alla stessa maniera di John McCLane di Die Hard, è capace di saltare sui tetti e dai tetti a mo’ di leprotto e di correre per le scale e nei corridoi. Non a caso il film si intitola Runner e appartiene di diritto al genere thriller d'azione.

Runner è prodotto da Camaleo, distribuito da Plaion Pictures e uscirà l'8 febbraio. Nei panni di Lisa troviamo un'attrice molto amata per i suoi ruoli sia televisivi che cinematografici, una bellissima donna dagli occhi chiari che ha esordito ne Il capitale umano di Paolo Virzì. Parliamo di Matilde Gioli alias la dottoressa Giulia Giordano di Doc - Nelle tue mani. Perfino nelle scene più pericolose e impegnative da un punto di vista fisico, l'attrice non ha voluto controfigure e, nei panni del suo carnefice (l’ex agente dell'Interpol Bosco passato al lato oscuro), Francesco Montanari non è stato da meno. Il suo personaggio è malvagio e vendicativo, ma non somiglia a un villain da fumetto. Piuttosto è un uomo carismatico che ogni tanto genera persino simpatia e curiosità.

Terzo protagonista di Runner è l'albergo isolato in cui la vicenda si svolge. I suoi spazi e la sua architettura contribuiscono al senso di claustrofobia che il film trasmette allo spettatore, che in un tourbillon di colpi di scena si sente come un bambino sulle montagne russe.

Leggi anche Runner: Matilde Gioli come Tom Cruise? Intervista al regista del film Nicola Barnaba

Runner: il trailer ufficiale del film in anteprima esclusiva