Rosso, Bianco & Sangue Blu: Prime Video svela il titolo del sequel e chi tornerà del cast

Prime Video ha annunciato il titolo ufficiale del sequel di Rosso, bianco & sangue blu con protagonisti ancora una volta Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez.

Quando Rosso, bianco & sangue blu tornerà in streaming su Prime Video, introdurrà alcune piccole modifiche rispetto al capitolo precedente. Prima di tutto, a differenza del primo film, il sequel non potrà contare su un romanzo preesistente, ma ha coinvolto Casey McQuiston - che ha scritto il romanzo - nella stesura della sceneggiatura, garantendo quindi una continuità narrativa. Inoltre, stando a quanto riferito da Prime Video, il sequel non coinvolgerà Matthew Lopez alla regia come accaduto nel primo film, ma lo sostituirà con Jamie Babbit (Silicon Valley, Only Murders in the Building). Lopez, tuttavia, ha lavorato alla sceneggiatura del sequel insieme a Gemma Burgess e anche McQuiston. Ma una delle novità più importanti è il titolo ufficiale condiviso da Prime Video.

Rosso, bianco & sangue blu, Prime Video annuncia il titolo ufficiale del sequel e conferma il cast

Dopo Rosso, bianco & sangue blu, è la volta di Red, White & Royal Wedding. Protagonisti della scena sono ancora una volta Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez, che riprenderanno i rispettivi ruoli del Principe Henry e di Alex Claremont-Diaz. Il primo capitolo ha introdotto questi due personaggi inizialmente riluttanti all’idea di trascorrere anche un singolo secondo insieme, ma quell’indignazione molto presto si trasforma in qualcosa di più forte e totalmente opposto.

Prime Video ha condiviso il titolo ufficiale del sequel ma, oltre ai due protagonisti, non ha confermato il resto del cast, per cui non è chiaro chi tornerà del primo film e quali saranno le new entry. Anche la trama risulta ancora misteriosa ma, dalla scelta del titolo, è chiaro che qualcosa bolle in pentola: il richiamo è quello di un matrimonio reale. Henry è un principe, per cui possiamo dedurre che si tratti del suo? Per scoprire di più, dovremo attendere ancora un po’. Nel frattempo la responsabile del settore cinema, produzione e sviluppo di Amazon MGM Studios Julie Rapaport ha precisato: “Dopo aver visto l'incredibile dimostrazione d'amore per Red, White & Royal Blue da parte dei fan di tutto il mondo, è chiaro che la storia di Alex e Henry ha davvero coinvolto il pubblico. Non potremmo essere più entusiasti di continuare questo viaggio con Jamie Babbit al timone”.

Anche Casey McQuiston ha espresso il proprio entusiasmo in merito al sequel in arrivo: “Sono davvero riconoscente a Matthew per tutto il suo duro lavoro sul primo film e per aver co-creato questa nuova storia con me, e so che Jamie ha la visione, l’arguzia e la tenerezza per prendersi cura al meglio di Alex e Henry da qui in poi”.



