"Rosa Balistreri è la voce di tutte le donne": Carmen Consoli, Donatella Finocchiaro e Lucia Sardo presentano L'Amore che Ho

L'Amore che Ho, diretto da Paolo Licata, racconta la cantastorie siciliana Rosa Balistreri, che difendeva la libertà e si batteva per le donne attraverso le sue canzoni. La interpretano Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro e Anita Pomario, che hanno presentato il film insieme a Carmen Consoli, autrice delle musiche.

"Non sono una cantante, sono un'attivista che fa comizi con la chitarra". A pronunciare queste parole è stata, nel secolo scorso, Rosa Balistreri, una delle figure più emblematiche della cultura musicale siciliana del Novecento. A lei Paolo Licata, già regista di Picciridda, ha dedicato un film che ne rivendica l'importanza, il talento, la carica eversiva e la tenacia nella lotta al patriarcato. In uscita l'8 maggio con Dea Film, L'amore che ho segue Rosa Balistreri dalla giovinezza alla vecchiaia e si affida alla bravura di tre attrici distinte: Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro e Anita Pomario. Le sentiamo tutte cantare, e se le loro voci, più che imitare Rosa, riescono ad evocarla, il merito è dei consigli di Carmen Consoli, a cui dobbiamo le musiche del film. La cantante è siciliana proprio come Rosa, che considera il suo nume tutelare.

Durante la conferenza stampa di presentazione de L'Amore che Ho, Carmen ha parlato volentieri del suo amore per la Balistreri e del progressivo impoverimento della musica di oggi, che difficilmente riesce a trasmettere un messaggio : "Credo che la mancanza di contenuto non riguardi solo la musica ma l'arte in generale, quindi occorre fare un discorso culturale. La nostra è ormai una società orwelliana, in cui anche l'uso della lingua comincia a perdere valore. La lingua diventa povera, e non si ha più voglia di approfondire, di elaborare. Dobbiamo continuamente combattere la subcultura delle azioni, che vuole tutto e subito! Per questo Rosa va considerata una rivoluzionaria. La grande rivoluzione di questa donna è stata proprio la cultura. Rosa è nata dal nulla, è riuscita a imparare a scrivere e a leggere da sola, poi ha scritto le sue canzoni e si è resa conto che attraverso la cultura l'uomo ha la possibilità di evolversi, e infatti qualcuno diceva: 'L'uomo tanto sa tanto può'. Rosa stava dalla parte dei più deboli e non si è piegata ai soprusi. Rosa non fa parte del ciclo dei vinti, perché lei ha vinto, partendo da un punto e arrivando a un altro".

Carmen Consoli accenna poi alla voce di Rosa Balistreri: "Rosa era dotata, come Orfeo, di una voce incredibile, strabiliante. Il regista ha avuto la 'splendida' idea di far cantare le attrici, che ce l'hanno fatta, e comunque il nostro pensiero è stato questo: Rosa non dev'essere cantata solo dalle voci strabilianti. Se veramente si vuole capire Rosa, bisogna pensare che lei è la voce di tutte. Non è possibile avere la voce di Rosa, e ce ne sono volute quattro per farne una. Non so se ci siamo riuscite, ma ci abbiamo messo il cuore".

La lezione di Rosa Balistreri è stata fondamentale e per un'attrice essere lei significa prendere in carico il suo pensiero e cercare di diffonderlo, il che implica una responsabilità. Proprio di questo ha parlato Donatella Finocchiaro, che interpreta Rosa negli anni '50 e '60: "Pier Paolo Pasolini diceva che i mezzi di comunicazione sono un veicolo importantissimo, e quindi tutti, dai calciatori fino agli Einstein, dovrebbero avvertire un senso di responsabilità nei confronti degli altri. Per me Rosa è un esempio da seguire, e un film che parla di lei può essere un insegnamento per le nuove generazioni, perché Rosa era una donna che si è liberata dei cliché della nostra società, e lo ha fatto negli anni ’40, ’50 e ’60. Rosa ha detto di no al patriarcato, che purtroppo c'è ancora, ma figuratevi cosa poteva essere nella Sicilia di quell’epoca! Rosa ha subito la violenza di un padre, la violenza di un marito, è finita in carcere, ha visto sua sorella uccisa da un uomo e suo padre impiccato per troppa sofferenza, e quindi il dolore che ha attraversato è stato immenso. Grazie all'arte Rosa lo ha sublimato. Si è realizzata più come cantante che come moglie e come madre, e questo non le è stato perdonato, e non viene perdonato neanche oggi".

Rosa Balistreri anziana ha invece il volto di Lucia Sardo, che proprio come la cantante ha avuto un femminicidio in famiglia e che riconosce il valore taumaturgico del mestiere dell'attore: "Fare l'attrice significa risparmiare tanto in analisi. Nella nostra famiglia c'è stato un femminicidio. È stata uccisa la sorella di mio padre quando io avevo 2 anni e questa tragedia ha lasciato strascichi. Normalmente si parla della vittima o del carnefice, mentre non si parla mai di quelli che rimangono. Immaginate una bambina un bambino il cui padre ammazza la madre. Questo bambino non ha più la madre, non ha il padre e non ha nemmeno i nonni, perché da una parte sono disperati perché è morta la loro figlia, dall'altra sono devastati perché il figlio è un assassino. Perciò questa bimba e questo bimbo si ritrovano nel deserto più assoluto, nella disperazione più nera. La voce che girava nella mia famiglia, ma anche fuori, era: 'Eh, però bisogna stare attenti, la zia si è ribellata, non bisogna fare così'. Una donna doveva essere sottomessa, ma chi come Rosa aveva un carattere forte come poteva stare zitto? Tacere significava rinunciare a sé stessi. Io sono sempre stata molto tosta e ricordo che, quand'ero bambina, mia madre mi diceva: 'Tu povera, sola e pazza finisci'. A uccidere mia zia era stato il nostro uomo di fiducia delle campagne. Se quest’uomo che ci voleva bene aveva fatto una cosa terribile, significava che non potevamo più fidarci di lui e dovevamo fare attenzione. Per anni ho avuto incubi e attacchi di panico, perché credevo che da momento all'altro potesse accadere il disastro totale. Per tutte queste ragioni interpretare Rosa non è stato difficile né impegnativo: è stato come fare psicoterapia".

Anche se le lotte e le proteste delle donne hanno portato dei risultati, la parità fra i sessi ancora non c'è. Rosa non ne sarebbe contenta e protesterebbe, naturalmente, attraverso una canzone. E per cosa combatterebbe? Ha risposto Anita Pomario, che impersona Rosa Balistreri negli anni '40: "Per le persone che guardano per la strada quando non devono guardare, per il fatto che se torno in casa da sola ancora oggi cambio strada se c'è un uomo dietro di me, per il fatto che dico alle mie amiche: 'Scrivi quando arrivi', per il fatto che, se sono seduta in metro, c'è qualcuno che può venire a toccarmi e nessuno fa niente, per il fatto che se dico una cosa che suona male vengo rimproverata mentre se la dice qualcun altro non è così, per un milione di motivi, per il fatto che ancora oggi ragazze della mia età vengono chiamate in determinato modo perché mettono la gonna corta, e siamo nel 2025! Si parla sempre delle stesse cose, è un disco rotto e questo mi fa arrabbiare".

Donatella Finocchiaro ci ha tenuto a dira la sua sui diritti delle donne di oggi e sulla situazione corrente: "Siamo ancora nel Medioevo, non è possibile che siamo ancora un possesso degli uomini, non è possibile che un ragazzino di 18 anni dia 70 coltellate a una ragazza perché gli ha detto di no. Noi genitori abbiamo una responsabilità civile e sociale. Noi esseri umani dobbiamo capire perché abbiamo creato questi ragazzi di oggi. Facciamoci queste domande, parliamo di educazione emotiva. Deve iniziare, e forse è già iniziata, una rivoluzione, una rivoluzione sentimentale e culturale. Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi prima di tutto ad accettare i no”.