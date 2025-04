Romics XXXIV, gli 85 anni di Tom & Jerry, un'area tematica e un incontro

News Cinema

Compiono 85 anni Tom & Jerry, creati da Hanna & Barbera, uno dei simboli universali dell'allegria contagiosa del cartoon più puro. Il Romics, in programma alla Fiera di Roma fino a domenica 6, dedica al duetto un'area tematica e un incontro per festeggiarli.

Giunto alla sua 34ma edizione, il Romics si sta svolgendo come sempre nei cinque padiglioni della Fiera di Roma, fino a domenica 6 aprile. Tra le tante celebrazioni che non mancano nemmeno in quest'edizione della manifestazione, c'è quella per un compleanno prestigioso: Tom & Jerry, la mitica coppia antagonista dei disegni animati creata da Hanna & Barbera, compie 85 anni. Al duetto irresistibile sono dedicati un'area tematica adeguatamente addobbata per l'anniversario, visitabile in qualsiasi momento della fiera, nonché un incontro per discutere dei personaggi e della loro importanza nella storia dell'animazione. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo sempre al sito ufficiale del Romics.

Tom & Jerry, un incontro e una... torta di compleanno!